Un sólido drama judicial

Basado en un artículo de The New York Times Magazine sobre la historia “del abogado que se convirtió en la peor pesadilla de DuPont”, el guion presenta a Mark Ruffalo como una abogado corporativo de conglomerados químicos, que recibe la extraña visita de un granjero recomendado por su abuelo. Pronto el protagonista está observando vacas moribundas, e incluso agresivas, y hermosos parajes que conoció en su niñez convertidos en zonas desoladas. Claro, los kafkianos vericuetos de enfrentar a un gigante como DuPont son el nudo de este intenso drama ecológico-tribunalicio con buenas actuaciones, empezando por la de Ruffalo, y un sólido Tim Robbins en importante papel secundario. Claro que Haynes, cineasta que no pudo darle más drama de lo necesario a la era del “glam rock” en “Velvet Goldmine”, aquí por momentos no evita el melodrama, pero a su favor hay que reconocer que la historia lo incluye.

“El precio de la verdad” (“Dark Waters”, EE.UU., 2019). Dir.: T. Haynes. Int.: M. Ruffalo, A. Hathaway, T. Robbins.