Merecía mayor difusión el estreno de este documental de Josefina Recio que registra, con simpatía y ánimo juguetón, la vida y actividad de los integrantes de un taller de artes plásticas. Se trata de un taller particular, el de Los Chopen, de Bahía Blanca, una treintena de personas de 20 a 60 años con diversos grados de discapacidad intelectual, pero no artística. Ya llevan largo tiempo de trabajo, editan su propia publicación, exponen en varios salones y hasta han vendido obras. Esto se mantiene gracias a un sistema de socios, el porcentaje de las ocasionales ventas, y la enorme dedicación de cinco mujeres que allí enseñan pintura, escultura, cerámica y otras disciplinas. A la cabeza, Ana Montaner, la fundadora, que según dicen dejó de pintar admirada por los cuadros de sus alumnos. Detalle curioso, la autora del documental es su hija, pero el resultado no es un film “institucional” sino una celebración bien hecha del amor por el arte y la gente en medio de sus dificultades y nuestras aprehensiones. Hay un ánimo juguetón y un sentimiento que envuelve la poesía.