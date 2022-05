Un Van Morrison vigente e iracundo

A los 77 años, el legendario rockero de Irlanda del Norte, Van Morrison, está más activo que nunca. Luego del formidable “Latest Record Project, Vol 1” y la banda sonora del film “Belfast” (que es la que debería haber ganado el Oscar, y extrañamente aún no está disponible como álbum), ambos del año pasado, ahora Morrison vuelve a las fuentes desde la portada, que cita el clásico de ciencia ficción “Invasion Of The Body Snatchers” de Don Siegel -su primera banda se llamo “Them” por el famosos film de hormigas gigantes radioactivas tambien de los años 50- aunque más que paranoia macartista, ahora la angustia y la rabia tiene que ver con los horribles últimos dos años con sus muertes, hospitales desbordados y encierros. Igual de iracundo que cuando era una de las figuras brillantes de la “british invasion” de los 60 y a todo soul y rythmn & blues, por una vez en su carrera el autor de “Astral Weeks” no canta sobre amores frustrados, aunque lógicamente los blues de la soledad recorren no sólo la enfermedad en sí misma, sino la bronca contra los gobiernos, y las letras son un reflejo fiel de lo que piensa buena parte de la gente de casi todo el mundo sobre los políticos, Pero lo bueno de “What It’s Gonna Take?” es que no es un disco de lamentaciones sino de pura catarsis energética. Y tanto en su voz como en los arreglos, el maestro irlandés esta en plena forma.