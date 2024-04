Una cálida pero algo convencional biopic de Amy Winehouse

Maestros, manager, agentes y empresarios apenas aparecen. La historia se centra en su vida sentimental, y se hilvana en sucesivas canciones bien ubicadas: “What is it about Men”, “Stronger than Me”, “Know you now”, “Fuck Me Pumps”, “Back to Black”, “Rehab”, y en especial la clásica, y clasicista “Love is a Losing Game”. Cada tanto, a veces, se oyen de fondo otras voces, anteriores y famosas.

Marisa Sabela, veinteañera casi desconocida, se mete en el personaje, le pone su propia voz a las canciones, se hace creíble. La acompañan Jack O’Connell, Eddie Marsan como el padre tierno y asombrado, y Lesley Marville (“La señora Harris va a Paris”) como la abuela que todo le consiente y la peina horrible. Matt Greenhalgh es el guionista, lejano autor de una pieza sentida y pequeña, “Las estrellas de cine no mueren (en Liverpool)”. También hizo un guión medio prescindible sobre la temprana juventud de John Lennon, para un film de Taylor-Johnson con el que ella lanzó a su joven marido.

Dicho sea de paso, esto daría para otra película: Sam tenía 42 años, dos hijos, dos divorcios y varios videoclips, cuando sedujo a un chico de 19, le encauzó la carrera, mejoró la suya, se casó con él y desde entonces vive contenta, con dos hijos más.

“Back to Black” (G.B.-EE.UU., 2024); Dir.: Sam Taylor-Johnson; Int.: Marisa Abela, Jack O’Connell, Eddie Marsan, Lesley Marville.