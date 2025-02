"Una vida soñada": agudo retrato de una cincuentona en crisis

Esta vez su personaje, madre soltera cincuentona y algo ridícula, tuvo casa con jardín, vive ahora en el abigarrado departamento de un edificio municipal, no consigue trabajo, no tiene amores ni amistades y para colmo su hijo adolescente, su única familia, no la soporta y se lo dice en la cara. En el fondo la quiere, pero no se entienden, cosa propia de la edad y las circunstancias. Así se plantea la vida de esta infeliz pero, ya lo dijimos, las cosas van a mejorar. El cine nos da esos consuelos, de otro modo poca gente pagaría la entrada.