Victoria Beckham fue condecorada en Francia en medio del escándalo familiar.

Tras triunfar con las Spice Girls, grupo en que formó parte en los 90, Victoria Beckham fundó su marca de moda a finales de los 2000 y se convirtió en una exitosa empresaria del sector.

Victoria Beckham fue condecorada en París por su contribución a la industria de la moda y el entretenimiento, en medio de una disputa familiar desencadenada por las declaraciones de su hijo mayor, quién la acusó de intentar arruinar su matrimonio.

La diseñadora de moda fue nombrada como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, una distinción honorífica otorgada por el Ministerio de Cultura francés, ante la presencia de su marido, David Beckham, y sus hijos. El único que no estuvo en la gala fue Brooklyn, el hijo mayor de David Beckham y el que provocó una fuerte pelea mediática con declaraciones en contra de su madre.

Tras triunfar con las Spice Girls, grupo en que formó parte en los 90, Victoria Beckham fundó su marca de moda a finales de los 2000 y se convirtió en una exitosa empresaria del sector. "Es un icono mundial que ocupa un lugar muy particular en el corazón de los franceses", dijo la ministra de la Cultura, Rachida Dati, en la ceremonia de entrega.

familia beckham 2 La familia Beckham se encuentra en el ojo de la tormenta, después de que Brooklyn, de 26 años, acusara públicamente a sus padres de querer "controlar" su vida y de intentar "arruinar" su matrimonio. Que pasó entre Victoria Beckham y su hijo Brooklyn Desde hace unas semanas, la familia Beckham se encuentra en el ojo de la tormenta, después de que Brooklyn, de 26 años, acusara públicamente a sus padres de querer "controlar" su vida y de intentar "arruinar" su matrimonio.

El joven de 26 realizó varias publicaciones a través de las historias de Instagram donde se desahogó y detalló como sus padres intentan sabotear su relación con su esposa, la actriz estadounidense Nicola Peltz Beckham.

“He estado en silencio durante años y he intentado mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin opción más que hablar por mí mismo y contar la verdad sobre algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió Brooklyn y subrayó: “no quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, por primera vez en mi vida estoy defendiendo mis intereses”. Así, Brooklyn describió una serie de incidentes que, en su opinión, demostraron la intención de su familia de sabotear su vinculo matrimonial. Entre ellos destacó una situación durante su boda, celebrada en 2022, además de inconvenientes en la confección en el vestido de novia de Nicola. Por ese motivo, el joven afirmó que descarta cualquier reconciliación con ellos y que desde que eligió distanciarse, "siente paz y alivio".