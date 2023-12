Vin Diesel fue demandado por abuso sexual durante el rodaje de Rápidos y Furiosos

Una exasistente contratada en 2010 asegura que el actor la atacó durante el rodaje de "Fast Five" y que luegó la despidió de la producción.

El actor Vin Diesel fue demandado por una exasistente de atacarla sexualmente en 2010. Según los documentos legales consignados este jueves en un tribunal de Los Ángeles, la estrella cometió el abuso sexual durante el rodaje de "Fast Five" , la quinta película de Rápidos y Furiosos.

Asta Jonasson fue contratada en 2010 por One Race, la productora de Diesel, para trabajar como asistente del actor, afirma la demanda. "Su primera tarea era inmediatamente viajar para trabajar en el lugar donde se filmaba 'Fast Five'", agrega el texto que detalla las responsabilidades de la entonces asistente "incluyendo mantener cercana proximidad física a Vin Diesel durante fiestas cuando su novia de larga data no estaba presente lo que podría darle una coartada si era fotografiado con otra mujer".