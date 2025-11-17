Presentaron la temporada teatral de verano de Carlos Paz con el debut de Mariano Martínez Por Carolina Liponetzky







Con énfasis en un público familiar y precios accesibles, habrá comedia dramática, stand up, tango y más. Entre los artistas presentes estuvieron Mariano Martínez, Nicolás Cabré, Silvia Kutika, Pablo Alacarón y Claribel Medina.

Silvia Kutika y Fabio Aste por "El cuarto de Verónica" junto a más elencos de Carlos Paz.

Con la presencia de los elencos que formarán parte de la temporada teatral del verano en Carlos Paz, se conocieron los espectáculos que se ofrecerán al público a partir de mediados de diciembre. El año pasado hubo 80 obras en esa plaza teatral que es un clásico de vacaciones junto con Mar del Plata. Las “estrellas” de la temporada son Mariano Martínez junto con Nicolás Cabré quienes protagonizarán la comedia “Ni media palabra”, con el Bicho Gómez.

Con énfasis en un público familiar y precios accesibles, el presidente de la Cámara de empresarios teatrales de Córdoba, Pablo Sittoni, enfatizó en la variedad de propuestas que van de la comedia dramática al stand up, pasando por el tango y la comedia. Paradójicamente, no habrá revista, un género que supo ser un clásico en Carlos Paz.

Se hizo hincapié en “empujar el teatro en Carlos Paz como epicentro de entretenimiento y desarrollo turístico del país”, atentos a una situación compleja que vive Argentina y se llamó a “no aflojar”.

“Cortocircuito” es una comedia protagonizada por Viviana Saccone y Pedro Alfonso, en tanto “Caos de risa” tiene en escena a el “Flaco” Pailos y Carla Dogliani. Marcelo Iripino protagonizará “Un cacho de mi vida” en tanto “Felices los 4” cuenta con actuación de Martha González, quien destacó estar emocionada de ver compañeros con los que “hace teatro hace 70 años”. Divirtió la descripción de los comediantes callejeros que por primera vez debutan en teatro y se sinceraron “con los fueguitos y corazones de las redes no pagamos la carnicería, por fin llegamos al teatro, vengan a vernos”.

La histórica dupla de Pablo Alarcón y Claribel Medina presentarán “Es complicado”, sobre sus más de 30 años de matrimonio, en tanto Noelia Marzol debuta con “Bloody tango”, por primera vez como productora. “Suspendan la boda” es la obra de Nazarena Vélez y su hija Barbie, junto con Roly Serrano. El thriller de Ira Levin “El cuarto de Verónica” que lleva seis años haciendo temporadas debutará en Carlos Paz, con Silvia Kutika, Fabio Aste y más.

