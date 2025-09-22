Agustín Rada, el mejor Willy Wonka para el musical de 2026 en el Gran Rex Por Carolina Liponetzky







Si bien no hay contrato firmado, la intención tanto de Rada como de la producción es que sea él quien encarne al entrañable chocolatero que inmortalizó Johny Depp en la versión de Tim Burton.

Agustín Rada sueña con ser Willy Wonka en "Charlie y la fábrica de chocolate".

Agustín “Soy Rada” Aristarán pasa por su mejor momento. Mientras agota funciones en el Metropolitan con “Chanta”, de Mariano Duprat y Mariano Cohn, dirigido por Marcelo Caballero, sueña con hacer Willy Wonka en “Charlie y la fábrica de chocolate” que debuta en invierno de 2026 en el Gran Rex.

No puede pensarse en nadie mejor para Willy Wonka, mientras la producción está en la primera etapa de audiciones de los protagonistas chicos, el momento más complejo que luego de atravesarse pasará a las audiciones de adultos. Si bien no hay contrato firmado, la intención tanto de Rada como de la producción es que sea él quien encarne al entrañable chocolatero que inmortalizó Johny Depp en la versión de Tim Burton.

Vale recordar que se trata del musical para el año que viene de los mismos productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock, que alcanzaron a más de 500.000 espectadores. Actualmente la producción busca talentos infantiles de entre 9 y 12 años (o que aparenten esa edad) con habilidades indispensables de canto y actuación, además de facilidad para la danza. Algunos personajes requerirán conocimientos específicos en danza clásica o en estilos modernos como Jazz, Pop o Urbano.

El musical está basado en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la película protagonizada por Depp, que ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, hasta Broadway y su exitosa gira por Estados Unidos.

Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show es una producción teatral de gran escala que combina música, danza, actuaciones en vivo y una puesta en escena de enorme espectacularidad. Con el sello de Ozono, MP y Los Rottemberg.

La historia invita a los espectadores a entrar en el universo del excéntrico chocolatero Willy Wonka a acompañar a Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados en una aventura inolvidable. Una experiencia llena de música, magia y emoción, con el equipo creativo que ha marcado hitos en la cartelera nacional.

