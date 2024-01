Wanda Nara y Darío Barassi conducirán el exitoso reality "Love is Blind" en Argentina

Las parejas formadas durante la etapa de citas disfrutarán de un viaje romántico a las paradisíacas playas de Tulum, la costa maya mexicana, luego volverán a Buenos Aires y afrontarán el desafío de la rutina y la convivencia, antes de pasar por el altar, donde confirmarán la decisión de seguir juntos o desistirán de la idea.

Argentina se suma a una nueva edición de "Love is Blind"

"Love is Blind" ya cuenta con distintas ediciones alrededor del mundo a las que se sumará esta nueva versión Argentina: Love is Blind Estados Unidos, con cinco temporadas; Love is Blind Japón, con una; Love is Blind Brasil que ya lleva tres temporadas; y Love is Blind Suecia, cuya primera temporada estrenará el 12 de enero.