Wanda Nara y Susana Giménez intentaron ver jugar a Mauro Icardi pero algo se los impidió

“Qué lindo que estés acá amiga”, escribió Nara en una de sus historias y luego subió otra en la que mostró a Giménez con un vaso de vino en la mano y, sorprendida por el colorido de los hinchas, preguntó: “¿Pero por qué? ¿Es porque van ganando?”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCWgWxc3N3wZ%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAKVR1NTbA8wHAa5e8CgBgsqtNpGc22iZCPFZAUy5Kv0wn9EFcZC3Tl1uXGZAVZAM4UN3VTWelTPamDgNZCeZCUTV1UfFD2aeGawP8IZBvy3zqwurZCEcTjdUDnO2Q56NfpOIedLOXRHtxZAwlGHSAR0Sw1gwNF4eVmNwZDZD View this post on Instagram A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi)

Sin embargo, Icardi no apareció en el campo de juego debido a que el técnico, el argentino Mauricio Pochettino, decidió nuevamente no incluirlo entre los titulares y quedó relegado al banco de los suplentes.

Al término del encuentro, que concluyó con una victoria por 3 a1 y con golazo de Lionel Messi incluido, Nara le dedicó unas palabras a la Diva de los teléfonos: "Sos y seras la número uno Susana Giménez gracias por enseñarme en cada charla a ser siempre mejor persona. Sos un ejemplo de mujer un gran ser humano".

"El vinito que me tomé, que le robé a Susana", contó Wanda en una historia luego del partido, a lo que Su respondió: "No, no tomaste nada".