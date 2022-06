Jada Pinkett Smith sobre Will Smith y Chris Rock: "Tengo esperanzas de que puedan hablar sobre lo que paso"

“Esta es una Red Table Talk realmente importante sobre la alopecia. Teniendo en cuenta lo que he pasado con mi propia salud y lo que sucedió en los Oscar, miles me han contactado con sus historias. Aprovecho este momento para darle a nuestra familia de alopecia la oportunidad de hablar sobre cómo es tener esta afección e informar a las personas sobre qué es realmente la alopecia", comenzó diciendo la esposa de Smith.

"Ahora sobre la noche de los Oscar: mi más profunda esperanza es que estos dos hombres inteligentes y capaces tengan la oportunidad de discutir, hablar de esto y reconciliarse. El estado del mundo actual, los necesitamos a ambos y todos nos necesitamos más que nunca. Hasta entonces, Will y yo continuamos haciendo lo que hemos hecho durante los últimos 28 años, y eso es seguir descubriendo esto llamado vida juntos. Gracias por escuchar."

Pinkett Smith luego abordó la vergüenza que rodea a la alopecia y quedarse calvo "sin elección". Su madre Adrienne, que es parte del programa, dijo que parecía que su hija “tuvo una cirugía en el cráneo” como resultado del trastorno autoinmune que hace que el cabello se caiga en parches.

“Eso me da mucha ansiedad”, dijo Smith, quien finalmente se afeitó la cabeza. “¿Cómo se verá mi cabello hoy?”

En la noche de los Oscar, Rock hizo una broma a expensas de Jada mientras entregaba el premio a la Mejor Película Documental.

“Jada, te amo. GI Jane 2 , no puedo esperar para verla”, dijo Rock. Will Smith parecía estar riéndose después del comentario de Rock. Pero luego sorprendió a la audiencia al irrumpir en el escenario y abofetear a Rock en la cara. “Guau”, dijo Rock después. “Will Smith me acaba de dar una paliza”.

Will Smith Chris Rock.mp4

Finalmente , la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas prohibió al actor asistir a los Oscar durante 10 años.