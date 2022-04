Otro revés para Will Smith: Netflix canceló "Bright 2"

Si bien Shaw dio a conocer esta información en el contexto de un reporte sobre los proyectos de Will Smith que han sido cancelados o suspendidos tras su golpe a Chris Rock en entrega más reciente de los Premios Oscar, aparentemente la cancelación de Bright 2 no estaría relacionada con ese incidente.

La secuela de Bright fue confirmada en 2018 poco después del estreno de la película original, sin embargo, no fue un anuncio que generó mucho entusiasmo ante las reacciones principalmente negativas respecto a la película encabezada por Will Smith y Joel Edgerton. Así, en 2019 la película fue puesta en una pausa indefinida y, aunque en 2020 se reportó que Louis Leterrier reemplazaría a David Ayer como director, ahora Netflix habría sepultado de una vez por todas a este proyecto.

Por otra parte, mientras el destino de Bright 2 no tendría que ver con el incidente de los Oscar 2022, aquella situación tuvo otras repercusiones par Smith y, además de su prohibición para participar en eventos de la Academia, provocó que Disney retrasara el estreno de Pole to Pole, el documental de Smith para National Geographic; afectó el desarrollo de Bad Boys 4 y frenó los planes de Fast and Loose en Netflix.

"Bright" la cinta, dirigida por David Ayer y escrita por Max Landis, era un híbrido de cine policíaco con fantasía heroica, pues los protagonistas eran un humano llamado Daryl Ward (Smith) y un orco llamado Nick Jakoby (Edgerton), que se veían involucrados en una investigación/aventura peligrosa con mucha magia y criaturas míticas. A pesar de que la crítica no fue muy entusiasta con el resultado final, algunos celebraron lo exótico de la propuesta, y fue una de las primeras superproducciones de Netflix.