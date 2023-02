Wu-Tang Clan llega por primera vez a Argentina: cómo y dónde comprar las entradas

Sus primeros dos discos, Enter The Wu-Tang (36 Chambers) y Wu-Tang Forever (1993 y 1997, respectivamente), son considerados obras maestras del hip hop. En medio de la variopinta producción -cultural, no sólo de música- de sus integrantes, el colectivo se las arregló para publicar también The W (2000), Iron Flag (2001), 8 Diagrams (2007), and A Better Tomorrow (2014). De su trabajo, Once Upon a Time in Shaolin (2015), sólo se publicó una copia, que fue comprada por 2 millones de dólares por el exempresario farmacéutico Martin Shkreli, quien luego fue preso por fraude de valores. En 2017 lanzaron su último trabajo hasta el momento, The Saga Continues.

Wu-Tang Clan iba a presentarse en Buenos Aires en 2020, pero la pandemia obligó a cancelar ese concierto. Un año antes se había estrenado en Estados Unidos la serie biográfica Wu-Tang: An American Saga, cuyos treinta episodios (divididos en tres temporadas) puede verse a través de Star+.