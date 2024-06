Xil Buffone y su propio nombre de la rosa

No obstante, la mayor sospecha sobre las molestias que causaban sus críticas, se advierte en un extraño convenio de compra de armas, documento donde se menciona un sustituto de Moreno ante la posibilidad de su muerte. Se cree que murió envenenado. Sus últimas palabras las dedicó a su “esposa inocente”, pintada en otro estandarte, y seguidamente exclamó: “Viva la Patria, aunque yo perezca”.

Los siguientes retratos presentan a Guadalupe Cuenca de Moreno, José San Martín y Mariquita Sánchez de Thompson; Manuelita Rosas, Manuel Belgrano y Santa Mama Antula. En la categoría de mártires se encuentran la joven de la sociedad criolla Camila O’Gorman, quien se enamoró del párroco del Socorro, Uladislao Gutiérrez. Desafiando la iglesia y los prejuicios sociales, ambos se fugaron el 12 de diciembre de 1847 y se radicaron en Goya, Corrientes dedicándose a la enseñanza.

Entretanto, las críticas a los pecadores exacerbaron la ira de Rosas, quien salió a buscarlos y alertó a la población para que denunciara a los amantes. La publicación impresa informaba sobre los datos de filiación: edad, estatura, color de piel, ojos, pelo y alguna seña particular. En la muestra figura una versión facsimilar del daguerrotipo de Camila. Durante un baile en la casa de un juez los amantes fueron descubiertos. Camila estaba embarazada de ocho meses, pero su estado no inspiró piedad. Rosas, ni siquiera escuchó los ruegos de su hija Manuelita. De inmediato envió la orden de que fueran fusilados al campamento de Santos Lugares donde estaban detenidos. Murieron juntos el 18 de agosto de 1848.

Todos los personajes sostienen una rosa en su mano y una guadaña y en la otra. El curador observa: “La rosa, flor de riquísimas connotaciones simbólicas en Occidente -como lo es el loto en Oriente-, pues alude a la belleza efímera y a la vida espiritual. Buffone recrea libremente la rosa que aparece en el grabado Summun Bonumm (1629) del alquimista Robert Fludd con la inscripción “Dat rosa mel apibus” (la rosa provee de miel a las abejas)”

La artista expresa los objetivos de su exposición: “Parto de una meditación profunda acerca del surgimiento del alma-pueblo argentino”. Y en un texto de “Ama la rosa”, cita a Borges cuando dice: “Olvidadizo de que ya lo era, quise también ser argentino”. Pero más allá de su manera de “ser argentino”, Borges observa que la rosa expresa “la emoción singular llamada belleza, ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica”. Y cita entonces a Angelus Silesius. «La rosa es sin porqué/ florece porque florece/ no se presta atención a sí misma, no/ pregunta si la ven».

La exhibición habla de la atracción que genera una patria donde prosperan los milagros. Así cuenta la historia de la Virgen de Luján, patrona del pueblo argentino que llegó desde San Pablo al puerto de Buenos Aires. Su destino era una estancia bonaerense. “Era una rebelde figura de terracota, de la Pura y Limpia Inmaculada Concepción. Ella se empacó en la carreta con los bueyes cruzando el río Luján, eligió su territorio y a su devoto custodio: el negro Manuel Costa de los Ríos, africano”, señala Buffone.

En dos años se materializó la producción de la muestra. Hoy, teniendo en cuenta que los estandartes con sus barrales y sus telas se utilizaban en el pasado como punto de encuentro y medio de comunicación durante las batallas, además de ser el soporte de las imágenes de devoción y hermandad religiosa, es probable que, para el cierre de la muestra, Xil Buffone organice una procesión.