Zaira Nara reveló el origen de su frase viral sobre su ruptura con Diego Forlán

La modelo reveló el origen de una frase suya que se hizo eco para siempre en la farándula argentina. También se sinceró sobre cómo fueron sus otras rupturas con exparejas.

Al momento de su ruptura, Zaira tenía 20 años y Forlán 32.

La modelo Zaira Nara reveló el origen de una frase suya que se hizo eco en el público en su momento cuando cortó su relación con el exfutbolista uruguayo Diego Forlán.

“La realidad es que con ese ex no terminé mal. Lo que se generó por afuera fue mucho más grave de lo que pasó”, dijo en el ciclo de streaming Rumis (La Casa).

Muchos recuerdan aquella separación inesperada de Forlán, a solo un mes de una boda que prometía mucho. “Fui muy noviera, ya no, y la verdad que terminé con todos mis ex muy bien”, soltó la también conductora.

zaira-nara.jpg Tiempo después, Zaira armó una familia con el polista Jakob von Plessen, de quien se separó hace unos años.

Al respecto, explicó: “Lo que pasó fue ‘Che, no me quiero casar. Tomá’, tuki, listo”, reconstruyó, al dejar en claro la decisión unilateral. La decisión se selló cuarenta días antes del evento, cuando tenía veinte años y reconoció que “no daba”. Así, buscó refugio en su grupo íntimo de amigas a las que les contó de primera mano: “Chicas, me pasó esto, estoy volviendo de Montevideo, no me voy a casar”. Qué pasó después Esa noche, todas se juntaron en un departamento de Las Cañitas y decidieron hacer una escapada a la costa argentina, en Pinamar. “La verdad que la pasé muy mal, porque creo que fue la única vez en mi vida que tomé como una postura que me chupa un huevo, y la verdad que no la pasé bien porque el quilombo no me gusta”, agregó la modelo.

