Apple anuncia nuevas alianzas fintech y sus acciones rebotan casi 5%: podrían marcar precio récord

El lunes las acciones cerraron en u$s193.12 y recortaron un 0,6% en el posmercado y alcanzando un mínimo de u$s191.75. Dicho recorte se extendió hasta esta sesión, donde los papeles de la compañía de la manzanita cedieron hasta 1,9%. En los últimos cinco días las acciones pierden -0,5%. Sin embargo, tras el anuncio de Apple Pay, las acciones escalan casi 5% (4,8%).

Apple Intelligence y la alianza con OpenAI

El lunes al cierre del mercado, el gigante tecnológico realizó una presentación de lo que llamó "Apple Intelligence," un asistente de voz que examina información personal para ayudar a los usuarios a completar una variedad de tareas. Apple se asoció con OpenAI para algunas nuevas funciones de IA que la propia IA de Apple no podía manejar.

El martes, Barclays reafirmó su calificación de "Underweight" y su objetivo de precio de u$s164.00 para Apple Inc. La evaluación de la firma siguió a la Conferencia Mundial de Desarrolladores anual de Apple, que comenzó con un discurso de apertura más temprano ese día.

"Si bien el software de Apple y el apoyo de los desarrolladores son bastante fuertes, creemos que el evento no fue un catalizador desde el punto de vista de las acciones, ya que no se anunció ningún nuevo hardware y las funciones de software no son significativas," dijeron los analistas de Barclays.

Apple: el mercado le baja el pulgar a la alianza

Las actualizaciones presentadas en la conferencia incluyeron avances en Apple Intelligence, enfatizando la privacidad como un aspecto clave de su tecnología de IA. Apple anunció la futura integración de ChatGPT en su nuevo sistema operativo, con algunas funciones que se espera estén disponibles a finales de este año y una funcionalidad adicional que se implementará el próximo año. También se mostraron mejoras en Siri, permitiendo al asistente de voz consultar información a través de varias aplicaciones y utilizar ChatGPT para ayudar con las consultas de los usuarios.

A pesar de la recepción positiva de las acciones de Apple en los últimos dos meses, impulsada por la expectativa de que las innovaciones en IA podrían estimular un ciclo de actualización del iPhone, el analista de Barclays señaló que no había evidencia en los anuncios de la conferencia para respaldar tales expectativas.

La calificación de "Underweight" se mantuvo debido a varios factores, incluyendo posibles desafíos para mantener los niveles de demanda actuales, un ciclo proyectado plano para el iPhone 16, preocupaciones regulatorias relacionadas con la App Store y los Costos de Adquisición de Tráfico (TAC) de Google (NASDAQ), así como lo que la firma considera una valoración alta para las acciones de Apple.

En otras noticias recientes, Apple consiguió avances significativos en inteligencia artificial (IA) y avances de productos. JPMorgan mantiene un objetivo de u$s225 para Apple, citando las mejoras en IA de la compañía y su potencial para impulsar el ciclo de actualización de hardware.

La firma anticipa un ciclo de actualización del iPhone que comenzará este otoño, que se proyecta impactará significativamente los volúmenes del año fiscal 2025 y 2026 de Apple. BofA Securities también mantiene la confianza en Apple, manteniendo una calificación de "Compra" y un objetivo de precio de $210. La firma anticipa que los futuros modelos de iPhone serán capaces de utilizar IA, apoyando su perspectiva optimista para el rendimiento de las acciones de Apple.