Arrastradas por desplome global, acciones argentinas cayeron hasta 8% en Wall Street

Así, los papeles argentinos no pudieron abstraerse de ese clima negativo y terminaron con bajas generalizadas, como las de Despegar (-7,7%); Cresud (-5,8%); Mercado Libre (-5,8%); o Loma Negra (-4,7%). Solo dos acciones evitaron la marcada tendencia a la baja: Bioceres (+2,7%); e YPF (+1,1%).

En la bolsa local, el índice S&P Merval de BYMA perdió un 1,2%, a 142.941,6 puntos, tras el récord histórico en pesos del lunes en 147.135,35 unidades intradiarias. La bolsa acumula un alza de 71,2% en 2022, período en el que la inflación ronda un 60%, con un proyectado del 95% para todo el año.

Operadores dijeron que la recuperación de reservas desde el Banco Central (BCRA) ayudó a la tranquilidad cambiaria, mientras que los bonos y la bolsa se distendieron con una previsible toma de utilidades.

"La implementación del nuevo 'dólar soja' formalizó el abandono del régimen cambiario actual tal como lo conocemos (...) pero requiere de ajustes importantes en un plazo relativamente breve, porque tiene limitaciones importantes", sostuvo la consultora Consultatio.

El ministro de Economía Sergio Massa regresó al país luego de reuniones con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Este organismo sostuvo que las metas macroeconómicas previstas entre las partes continuarán sin cambios.

"El viaje de Massa resultó con éxito político, pero en Estados Unidos le exigieron ajustes verdaderos sobre la economía", sostuvo un analista de la banca extranjera.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Argentina habría registrado un alza de 6,6% en agosto, luego de alcanzar el mes previo su nivel más elevado en 20 años, según la mediana de un sondeo de Reuters. Este dato oficial se reportará el miércoles por la tarde.

El BCRA sumó unos 180 millones de dólares a sus reservas este martes, luego de incrementarlas por unos 1.395 millones desde la semana pasada.

El Gobierno espera sumar al menos unos 5.000 millones de dólares para las reservas en septiembre provenientes de los productores de soja, a quienes reconoce 200 pesos por cada dólar liquidado. Los agroexportadores acumulan este mes ventas en orden de los 2.250 millones de dólares.

Las acciones estadounidenses se derrumbaron el martes, después de que un informe que mostró una inflación superior a la esperada frustró las esperanzas de que la Reserva Federal pueda ceder y frenar su política de endurecimiento monetario en un futuro próximo. Los tres principales índices bursátiles de Wall Street cayeron bruscamente, rompiendo una racha de cuatro días de ganancias y terminando con las bajas porcentuales diarias más fuertes en más de dos años.

Según los datos preliminares, el S&P 500 perdió 177,72 puntos, o un 4,32%, para terminar en 3.932,69 unidades, mientras que el Nasdaq bajó 631,41 puntos, o un 5,16%, a 11.635,01. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 1.285,66 puntos, o un 3,97%, a 31.095,68 unidades.

El creciente ánimo de aversión al riesgo arrastró a todos los grandes sectores a territorio negativo. Los líderes del mercado tecnológico, sensibles a las tasas de interés, encabezados por Apple Inc., Microsoft Corp. y Amazon.com Inc., fueron los que más pesaron. "(La caída) no es una sorpresa, dado el repunte de los datos", dijo Paul Nolte, gestor de carteras de Kingsview Asset Management.

El índice de precios al consumo (IPC) del Departamento de Trabajo se situó por encima del consenso, interrumpiendo una tendencia de enfriamiento y echando un jarro de agua fría a las esperanzas de que la Fed pueda suavizar las subidas de tipos de interés después de septiembre. El IPC básico, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió más de lo previsto, a un 6,3% desde el 5,9% de julio. El informe apunta a "una inflación muy persistente y eso significa que la Fed va a seguir comprometida a subir las tasas", añadió Nolte. "Y eso es un anatema para la renta variable".

Los mercados financieros han descontado totalmente una subida de las tasas de interés de al menos 75 puntos básicos al término de la reunión de política monetaria de la semana que viene, con una probabilidad del 18% de un aumento de un punto porcentual completo del tipo objetivo de los fondos de la Fed, según la herramienta FedWatch de CME. "La Fed ha aumentado (las tasas de interés) en tres puntos porcentuales completos en los últimos seis meses", dijo Nolte. "Todavía no hemos sentido el impacto total de todas esas subidas. Pero lo sentiremos (...) Estamos a las puertas de la recesión".

Persiste la preocupación de que un periodo largo de endurecimiento monetario pueda hacer que la economía se sitúe al borde de la recesión. La inversión de los rendimientos de las notas del Tesoro a dos y 10 años, considerada como una bandera roja de una inminente recesión, se amplió aún más.

Los 11 principales sectores del S&P 500 terminaron la sesión con pérdidas, con los servicios de comunicaciones , el consumo discrecional, la tecnología y el sector de semiconductores sufriendo las mayores caídas.

Bonos y riesgo país

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares cerraron con mayoría de bajas, afectados por el clima global y cayeron hasta 3%, con mermas lideradas por los globales GD35G y AE38D.

Pese a ello, el riesgo país argentino medido por el JPMorgan cedía cuatro puntos básicos, a 2.300 unidades.

"El equipo económico se encontraría evaluando un nuevo canje de deuda en pesos, con el objetivo de aliviar los vencimientos de noviembre y diciembre", dijo el Grupo SBS. Según operadores, la idea bajo evaluación serían títulos ofrecidos estilo duales a 2024.