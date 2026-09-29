Según un folleto informativo al que tuvo acceso Reuters, el gigante de la inteligencia artificial cree que está en camino de lograr una salida a bolsa sin precedentes.

Anthopic, la dueña de Claude AI, protagonizó la mayor ronda de inversión del semestre con u$s65.000 millones.

Andrew está aquí en Washington. Un grupo de ejecutivos del sector tecnológico almorzará el martes en la Casa Blanca con el presidente Trump . Les ofreceremos un resumen el miércoles.

Noticia de última hora: Oura , el fabricante de anillos para el seguimiento de la salud, pospone su salida a bolsa debido a la incertidumbre del mercado. Parece ser la última empresa en sucumbir al aumento de los tipos de interés. Pero la verdadera incógnita es si una desaceleración generalizada del mercado podría obligar a Anthropic a suspender su cotización .

Anthropic es el indicador clave de la economía tecnológica . Anoche pudimos echar un vistazo a sus resultados financieros de 2025 a través de un folleto informativo obtenido por Reuters. Más allá de las cifras principales, la conclusión más importante es el riesgo sistémico de Anthropic. Gigantes tecnológicos como Amazon y Google poseen participaciones importantes en Anthropic, que figuran en sus balances con altas valoraciones. Si Anthropic retrasa su debut o fija un precio con descuento, desencadenará una serie de ajustes en el valor de mercado. Una rebaja en el precio arrastraría inevitablemente también la valoración implícita de OpenAI , lo que a su vez pondría en peligro a sus inversores de gran capitalización, incluida Nvidia . Si se cierra esta ventana de oportunidad para la salida a bolsa, se corre el riesgo de que se hagan públicos los temores sobre la " financiación circular " sobre los que venimos advirtiendo desde hace meses. Más información a continuación.

Wall Street y Silicon Valley están revolucionados por la última revelación sobre un laboratorio de inteligencia artificial. Reuters acaba de publicar una exclusiva sobre el folleto de salida a bolsa de Anthropic.

La principal conclusión: el gigante de la IA de rápido crecimiento confía en poder lograr una salida a bolsa récord de 2 billones de dólares, incluso mientras advierte a los inversores que su tecnología plantea " riesgos catastróficos o existenciales para la humanidad ", según Reuters, que revisó el folleto informativo.

Más cifras que conviene conocer, según Reuters:

Los ingresos se multiplicaron por doce, alcanzando casi los 4.600 millones de dólares el año pasado.

Sus pérdidas operativas superaron los 8.000 millones de dólares durante el mismo período, mientras que las pérdidas netas alcanzaron los 42.000 millones de dólares .

Se prevé que en los próximos años se invertirán 518.000 millones de dólares en costes de desarrollo de infraestructuras informáticas, en la nube y relacionadas.

Según Reuters, Anthropic declinó hacer comentarios.

Según informó The Times el mes pasado, se espera que Anthropic salga a bolsa en noviembre con una oferta que podría recaudar más de 100.000 millones de dólares . Esta salida a bolsa se considera una prueba importante del interés de los inversores por este tipo de OPV, incluida la de OpenAI.

Pero las cuestiones más importantes sobre seguridad dominan ahora el debate sobre la IA. La discusión sobre una mayor regulación gubernamental del sector se ha intensificado desde que Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pidiera este mes que se ralentizara el desarrollo de modelos de vanguardia.

Una de las principales preocupaciones es que los modelos puedan mejorarse a sí mismos cada vez más sin intervención humana, un concepto conocido como "automejora recursiva". Esto plantea nuevos riesgos potenciales para la seguridad de los laboratorios de IA y del público en general, y podría exponer a las empresas a importantes responsabilidades legales .

Según Reuters, gran parte del folleto informativo de Anthropic se centraba en los factores de riesgo, incluyendo cómo la IA de la compañía podría mostrar "comportamientos de autopreservación" e intentos de "ocultar o manipular información".

OpenAI anunció el lunes que no lanzará GPT-6.1 Astra, su modelo más reciente, después de que sus investigadores alertaran sobre problemas de seguridad. Esto ocurre tras el incidente en el que algunos agentes de IA de la compañía se descontrolaron e interfirieron con redes informáticas de gobiernos y empresas, incluyendo Hugging Face.

El AI Security Institute, una organización de investigación dependiente del gobierno británico, declaró el lunes que descubrió que GPT-6 Astra había ejecutado " ataques no autorizados a la cadena de suministro " durante las simulaciones.

También cabe destacar que Anthropic depende en gran medida de unos pocos clientes, según revela su folleto informativo. Dos de ellos representan aproximadamente una cuarta parte de sus ingresos , informa The Financial Times, citando fuentes anónimas.

Los inversores tendrán que sopesar los grandes riesgos frente a las grandes rentabilidades potenciales. El fabricante de Claude registró un beneficio operativo ajustado en el segundo trimestre sobre unos ingresos de 11.500 millones de dólares, según informó el Financial Times. Sin embargo, su ritmo de gasto se acelerará justo cuando se prevé una subida de los tipos de interés, y crece la incertidumbre sobre la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial.

Esto es lo que está pasando

Google se opone a la exigencia de la UE de que abra su software. El gigante tecnológico apeló una medida adoptada en virtud de la Ley de Mercados Digitales del bloque para abrir su sistema operativo Android a empresas rivales de inteligencia artificial y compartir datos de búsqueda con la competencia. (Google argumentó que hacerlo pondría en riesgo la privacidad de los usuarios). Se trata de la última escalada en los enfrentamientos legales entre Bruselas y los gigantes tecnológicos estadounidenses, algunos de los cuales han provocado la ira de Washington.

El Senado aprueba un proyecto de ley para reformar el deporte universitario. La medida, la Ley de Protección del Deporte Universitario, establece nuevas reglas , entre ellas limitar el traslado de atletas universitarios entre instituciones y otorgarles cinco años de elegibilidad. La legislación, aprobada por 77 votos a favor y 22 en contra, surge en medio de una serie de fallos judiciales que han trastocado el lucrativo mundo del deporte universitario. Sin embargo, el proyecto de ley podría enfrentar oposición en la Cámara de Representantes.

Según informes, el consejo de administración de Goldman Sachs está considerando un sucesor para David Solomon. El gigante de Wall Street elegiría a John Waldron, director de operaciones de la compañía, para dirigir el banco, asumiendo el cargo el próximo año, según The Wall Street Journal, que citó fuentes anónimas. Solomon, quien ha contribuido a que Goldman registre ganancias récord en los últimos trimestres, probablemente será presidente ejecutivo durante uno o dos años después de dejar el cargo, informó The Journal.

Gentileza - Meta

¿Puede Meta vender Muse a empresas?

Muse, el agente de inteligencia artificial de Meta, se ha convertido rápidamente en un fenómeno de consumo. Con su simpática mascota, Muse ha escalado a la cima de las listas de aplicaciones y ha contribuido a incrementar el valor de mercado de Meta en aproximadamente 260.000 millones de dólares.

Ahora, la empresa de Mark Zuckerberg busca sacar provecho de ese éxito .

Meta anunció el lunes que pondrá en marcha una línea de negocio centrada en la venta de sus productos de IA a clientes empresariales, siguiendo la tendencia de otras empresas de IA que se están orientando hacia el mercado empresarial, según informa Sri Muppidi.

Se llama Meta Enterprise Platform. La compañía anunció que planea vender a empresas su asistente de IA Muse, una herramienta de programación y acceso a sus modelos.

Esto se basa en otros esfuerzos recientes de Meta en el ámbito B2B , incluido el lanzamiento de modelos de ponderación abierta.

Para dirigir la nueva unidad de negocio, Meta contrató a Chirantan “CJ” Desai, quien dejaba su puesto como director ejecutivo de la empresa de bases de datos MongoDB, lo que provocó que las acciones de esa compañía se desplomaran .

Dicho esto, Meta sigue siendo una empresa de publicidad. La compañía generó aproximadamente el 98% de sus ingresos de 60.800 millones de dólares el trimestre pasado a partir de la publicidad.

Meta no es la única empresa que ha dado este giro. OpenAI generaba aproximadamente el 60 por ciento de sus ingresos a partir de productos de consumo a principios de este año, y el resto de ventas a empresas.

Esa división se ha revertido desde entonces, y la empresa emergente ahora obtiene la mayor parte de sus ingresos de sus productos comerciales , como ChatGPT Work y Codex, un agente de codificación.

Anthropic lleva mucho tiempo centrada en usuarios corporativos. El rival de OpenAI genera la mayor parte de sus ingresos a partir de productos empresariales como Claude Code.

Se avecina una mayor competencia. Según se informa, Google está probando un nuevo servicio de IA con capacidad de agente en Gemini que tendría funciones similares a las de Muse.

En otras noticias sobre inteligencia artificial, el fabricante de chips AMD acordó comprar World Labs por 8.200 millones de dólares . Esta empresa emergente, fundada hace dos años por Fei-Fei Li , pionera del sector, desarrolla modelos de IA física orientados a robots y maquinaria industrial.

La SEC envía un mensaje "crítico" sobre el crédito privado

La SEC ha adoptado un enfoque firmemente desregulador bajo la administración Trump.

Por ello, resulta llamativo que la agencia haga hincapié en la importancia de seguir sus normas y reglamentos, como hizo el lunes al compartir un " recordatorio crucial " para los gestores de activos privados.

El comunicado instaba a los gestores de fondos, en particular a los de fondos de crédito privado, a ser más rigurosos a la hora de realizar el seguimiento y comunicar el valor razonable de sus participaciones a los inversores.

Según informa Niko Gallogly, esto se produce en un momento en que la SEC se dispone a debatir la ampliación del acceso de los inversores minoristas a los fondos de inversión, incluidos los de crédito privado.

Un paso atrás: El sector del crédito privado, que proporciona préstamos no bancarios a las empresas, ha experimentado un auge en los últimos años, creciendo "casi un 60 por ciento, de 170.000 millones de dólares en diciembre de 2020 a 270.000 millones de dólares en diciembre de 2025", según señala el comunicado de la SEC.

Estos préstamos no se negocian en bolsa, por lo que los inversores dependen de los gestores de fondos y los auditores para evaluar el valor de sus participaciones.

Esa falta de transparencia puede generar tensión en el mercado. Cuando las empresas que han obtenido préstamos de prestamistas privados se ven presionadas, la preocupación puede propagarse rápidamente. Este año, por ejemplo, el temor a que la inteligencia artificial perturbara a las empresas de software respaldadas por préstamos privados provocó una oleada de solicitudes de reembolso por parte de los inversores en los fondos respaldados por dichos prestamistas.

Un tono cambiante: El presidente de la SEC, Paul Atkins , ha afirmado que el creciente mercado de crédito privado no representa un riesgo sistémico . Sin embargo, ha señalado la aparición de " presiones emergentes " en el sector, dado el aumento de las tasas de reembolso y la preocupación por los impagos de préstamos.

¿Por qué emitir un recordatorio ahora? "Esta declaración parece un intento de la SEC de brindar mayor claridad a los gestores de fondos que están lanzando cada vez más vehículos de mercado privado para inversores minoristas", dijo Michael Ewens, profesor de finanzas en la Escuela de Negocios de Columbia, a DealBook.

También podría ser un preludio a cambios en la normativa. Atkins ha impulsado iniciativas para flexibilizar las restricciones y facilitar la participación de los inversores minoristas en el crédito privado. Esto podría suponer un gran impulso para el sector, pero también podría generar riesgos para los inversores comunes que no están acostumbrados a gestionar activos menos líquidos.

@SpaceX

La compañía SpaceX de Elon Musk tuvo un día agridulce el lunes. Su cohete Starship, el más grande jamás construido, finalmente orbitó la Tierra en su último vuelo de prueba. Este fue un hito clave en el empeño de Musk por enviar personas a Marte, así como en los planes de la NASA para enviar astronautas de regreso a la Luna. Sin embargo, la nave tuvo que regresar antes de tiempo debido a problemas en el motor y finalizó su viaje en el Océano Pacífico con una explosión.

Un programa enfocado en la universidad recauda una nueva ronda de fondos

Un fondo de capital riesgo que busca encontrar la próxima gran empresa emergente en los campus universitarios vuelve a la carga.

El fondo, llamado Dorm Room Fund, se creó en 2012 y se basa principalmente en la inversión de estudiantes para identificar startups prometedoras. Ahora es una próspera incubadora que ha crecido rápidamente al ritmo del auge de la inteligencia artificial. El fondo acaba de recaudar 50 millones de dólares, según informa Erin Griffith para The Times .

Los exalumnos de Dorm Room Fund han fundado importantes empresas de IA, como la startup de programación Cursor y la empresa de tecnología de defensa Shield AI. Otros se han convertido en inversores de firmas de primer nivel, como Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y Lightspeed Venture Partners. Comparten oportunidades de inversión, consejos y anécdotas del sector.

Dorm Room Fund comenzó como parte de la firma de capital de riesgo First Round Capital, antes de independizarse en 2021. Gestiona un proceso de solicitud y ayuda a capacitar a los estudiantes en la búsqueda de posibles oportunidades de inversión. Su cartera incluye ocho startups valoradas en mil millones de dólares.

“Es sin duda la mayor ventaja que cualquier estudiante universitario puede tener al salir de la universidad si quiere emprender o crear una empresa emergente”, dijo Aryan Shah , participante e inversor del programa y fundador de Metis, una empresa emergente de IA que DoorDash compró en marzo por más de 100 millones de dólares.

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Ofertas

Dave Ricks , director ejecutivo de Eli Lilly, afirmó que la compañía está considerando acuerdos más importantes en áreas como las enfermedades infecciosas y la salud femenina para expandirse más allá de su floreciente negocio de pérdida de peso. (Bloomberg)

Según se informa, Andrea Orcel , consejero delegado de UniCredit, planea sustituir al consejero delegado de Commerzbank en los próximos meses y renovar el consejo de administración del banco, en el marco de la mayor adquisición bancaria de Europa en años. (FT)

Política, legislación y regulación

El juez Samuel Alito , que posee acciones en compañías energéticas, se recusó de un importante caso sobre el cambio climático tras meses de afirmar que no lo haría. (Politico)

La FAA planea retrasar la certificación del último modelo 737 Max de Boeing mientras los reguladores investigan un fallo de software que podría afectar los aterrizajes, lo que provocó una caída de casi el 7% en las acciones de Boeing el lunes. (WSJ)

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“El borde de California se está hundiendo en el océano ” (The Atlantic)

Un nuevo tipo de seguro está en auge en Estados Unidos, aunque a un costo cada vez mayor: el seguro contra tiradores activos . (FT)

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