Apple, Microsoft y el boom de la IA: ¿conviene invertir en las dos big tech?

Llega un nuevo mes y Apple y Microsoft siguen siendo las dos mayores empresas del mundo por capitalización bursátil. Wall Street parece estar convencido de que las políticas restrictivas de la Reserva Federal están llegando a su fin y el mercado se despega de la variable tasas para empezar a moverse de acuerdo a otras variables de la economía como el empleo y el PBI estadounidense. En este contexto surge la pregunta sobre qué se espera con el sector tecnológico en general y estás big tech en particular. ¿Conviene invertir?

Apple tiene previsto anunciar el jueves sus resultados del trimestre abril-junio.

Inteligencia Artificial: ¿hay una burbuja?

En lo que va del año, el Nasdaq 100, el índice tecnológico por excelencia, sube un 41,6% y firmó el mejor semestre de su historia gracias al impulso de empresas tech vinculadas a la IA encabezadas por Nvidia. Pese a las señales que podrían apuntar a una incipiente burbuja en la inteligencia artificial, nada prevé un retroceso del sector pero sí pequeños recortes como parece suceder desde la semana pasada. El consenso es que las empresas vinculadas a la IA o con desarrollos en esta tecnología tengan un fuerte repunte de sus ganancias ya no pensando en el corto plazo, sino en el largo plazo.

En el caso de Apple, hace dos semanas la empresa indicó que está trabajando en herramientas de inteligencia artificial que podrían competir con las de OpenAI Inc de Google (Alphabet). A esto se le sumó la novedad de que en su nueva versión de Iphone 15, también incorporará este tipo de tecnología.

En tanto, Microsoft quien cambió todo al lanzar ChatGPT en noviembre pasado, tuvo gracias a esta tecnología el trimestre más exitoso de su historia.

Pero para el mercado, la idea de una burbuja no tiene consenso general pese a que se sugirió en algunos analistas. "Seguimos creyendo firmemente que este año ha comenzado un nuevo mercado alcista tecnológico, y creemos que la fiebre del oro de la inteligencia artificial es un "momento de 1995" similar al inicio de Internet y no un momento de burbuja de 1999/2000", dijo Dan Ives, analista de Wedbush, en una nota la semana pasada.

Apple y Microsoft: ¿es tiempo de invertir en estas dos tecnológicas?

Desde Argentina, se puede invertir en estas dos grandes del mercado. La manera más conocida es comprar el CEDEARs (Certificado de Depósitos argentinos) a través de una sociedad de bolsa regulada por la CNV.

Los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentino) son instrumentos que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y que representan una acción del exterior. Entre los beneficios de la compra de CEDEARs es que representa una forma de dolarizarse de manera sencilla y con menos restricciones. Otra ventaja es que el valor se ajusta no sólo a la variación del precio sino también al tipo de cambio CCL, lo que permite cubrirse de una devaluación y de la propia inflación. También es importante aclarar es que este tipo de instrumento es para un inversor de riesgo y se recomienda el asesoramiento profesional.

Dicho esto, se puede decir que el CEDEARs de Apple(AAPL) a fecha del 1 de agosto viene subiendo 147% anual y más de 10% m/m al tiempo que Microsoft (MSFT) lo hace en 131,5% anual y más de 8% m/m. ¿Pero tiene potencial a futuro?

Fernando Dirazar, Economista y fundador de Del Sur Capital Markets consultado por Ámbito sostuvo que conviene invertir en empresas como Apple y Microsoft "porque son las dos empresas que mejor rendimiento están teniendo y creo que van a tener un buen semestre en lo que queda del año. Creo que el riesgo es de mediano/bajo. Se puede invertir directamente en EEUU o invertir en pesos a través de los CEDEARs. Creo conveniente invertir en ellas ya que son dos empresas de cabecera".

En contraposición, Damián Vlassich, Analista Senior de Equity de IOL afirma que los niveles actuales "no son especialmente atractivos observados en relación a riesgo/retorno".

"No queremos decir que no puedan llegar a subir, pero sí que la relación riesgo/retorno cotizando muy cerca de los máximos históricos, no es especialmente atractiva. Sobre todo del lado de Apple que el jueves tiene la presentación de resultados. Quizás nos aparece más atractivo Google como alternativa que ya presentó resultados muy buenos y comparado a otras big tech Microsoft, Apple, Meta o Amazon todavía tiene 15% de recorrido hacia sus máximos históricos de noviembre 2021. Es la big tech que tiene relación más atractiva de riesgo/retorno", afirmó.

"Saliendo de lo tecnológico, vemos atractivo el sector financiero. Es un sector que mostró un crecimiento muy fuerte producido por el escenario de tasas altas. Yendo a un escenario de Fed frenando suba de tasas estamos yendo a una estabilización: tasas altas pero con nivel de actividad económica que se mantiene sólido. Proporciona un escenario atractivo para que el sector financiero muestre una buena performance, considerando que es el sector resagado de este año", cerró Vlassich.