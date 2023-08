Bitcoin baja y queda a un paso de perforar los u$s26.000: qué le espera esta semana

Decentrader señaló que los traders se posicionaron en corto en todos los exchanges después de una importante eliminación del interés abierto durante la caída de la semana pasada. "Las tasas de financiación siguen siendo negativas", añadió.

Por su parte, Maartunn, colaborador de la plataforma de análisis on-chain CryptoQuant, describió la liquidez del libro de órdenes de Binance como una "ciudad fantasma".

"Esto abrirá la puerta a la volatilidad, en caso de que te lo hayas perdido", sugirió, junto a un gráfico que muestra la liquidez y los volúmenes de pedidos de ballenas del recurso de monitoreo Material Indicators.

No obstante, Maartunn razonó que podrían producirse subidas, dados los precedentes históricos.

"En toda la historia de bitcoin, hubo once ocasiones en las que el Interés Abierto tuvo un descenso similar al de hace tres días. Entre estas once, ocho condujeron a un aumento de los precios, mientras que tres no lo hicieron", afirmaba parte de un análisis separado.

Bitcoin: inversores atentos a datos de subsidio de desempleo y simposio de de la Reserva Federal

Esta semana promete ser crucial para los inversores, con la mirada puesta en el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, durante la reunión anual de banqueros centrales en Jackson Hole. Las palabras de Powell podrían teñir las perspectivas económicas a nivel global y generar un impacto directo en los mercados.

Además, el 24 de agosto se publicarán las peticiones de subsidio de desempleo, precedidas por las ventas de viviendas y otros datos.

"La volatilidad ha vuelto oficialmente", resumió el recurso de comentarios financieros The Kobeissi Letter a sus suscriptores de X.