Apenas cinco días después de conquistar su décimo campeonato mundial, el piloto español comunicó que el Gran Premio de Valencia marcará el cierre de su carrera.

El piloto español Marc Márquez anunció que pondrá fin a su carrera deportiva este domingo, cuando se dispute el Gran Premio de Valencia correspondiente a la última fecha de la temporada 2026 de MotoGP . La noticia generó una fuerte sorpresa y conmoción en el campeonato mundial de motociclismo de velocidad.

La decisión se conoció minutos antes del inicio del primer entrenamiento libre en el circuito Ricardo Tormo de Cheste y apenas cinco días después de haberse consagrado campeón mundial tras remontar una desventaja de 102 puntos en la tabla. De esta forma, el corredor de Cervera eligió despedirse de las pistas a los 33 años luego de conquistar diez títulos mundiales y consolidarse como una de las máximas figuras de la historia de la categoría.

En la previa de la salida a pista en Cheste, la transmisión oficial mostró al piloto de Cervera sentado en su sillón dentro del box de Ducati mientras exhibía una serie de carteles escritos en inglés con los que comunicó su despedida.

"Hablaremos más tarde, pero primero… Gracias a todos los que han sido parte de este viaje. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hicimos historia ", rezaban los mensajes que fue pasando uno a uno antes de recibir una ovación y los abrazos de los integrantes del equipo, entre ellos el jefe de escudería Davide Tardozzi.

Instantes después, Márquez salió a girar con su Ducati bajo la mirada de su novia, Gemma Pinto, y de su padre, mientras en las tribunas los aficionados vestidos con el número 93 reaccionaban con emoción ante el anuncio. En la pista finalizó segundo en la tanda inicial detrás de Marco Bezzecchi.

La carrera de Márquez en el MotoGP

Tras debutar en el Mundial en 2008 y sumar títulos en 125cc en 2010 y en Moto2 en 2012, Marc Márquez disputó 14 temporadas en la categoría reina entre 2013 y 2026, etapa en la que acumuló 8 campeonatos mundiales de MotoGP para igualar el récord histórico de Giacomo Agostini, además de 80 victorias (segundo máximo ganador histórico detrás de las 89 de Valentino Rossi), 134 podios, 78 pole positions (récord absoluto de la divisional) y 76 vueltas rápidas hasta el Gran Premio de Portugal 2026.

Debutó en 2013 con Repsol Honda y se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría con 20 años y 266 días. En 2014 ganó las primeras 10 carreras consecutivas y cerró el año con 13 triunfos, dentro de un dominio en el que conquistó seis coronas en siete temporadas (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019).

Una grave fractura en el húmero derecho sufrida en Jerez en 2020 lo marginó de casi toda esa campaña y lo obligó a pasar por cuatro cirugías. Aunque sumó victorias aisladas en 2021, las lesiones y la caída de rendimiento de la moto lo alejaron de la pelea por el título hasta cerrar su ciclo en la fábrica japonesa con 59 triunfos y 101 podios en 169 Grandes Premios en 2023.

Instagram: @marcmarquez93

Dejó Honda tras once temporadas vinculadas a la marca para competir en Gresini Racing con una Ducati satélite junto a su hermano Álex, equipo con el que recuperó competitividad, volvió a ganar carreras y finalizó tercero en el campeonato mundial 2024.

En 2025, ascendió a la estructura oficial de Ducati y reconquistó el título, seis años después de su anterior corona. En 2026 protagonizó la mayor remontada de puntos de la historia de MotoGP tras perderse carreras por lesión en Le Mans y quedar a 102 unidades del líder, consagrándose campeón en Portugal antes de anunciar su retiro en Valencia. En total, a lo largo de 19 temporadas en el motociclismo mundialista, Márquez cosechó 10 títulos mundiales y 106 victorias.