Bitcoin tocó mínimos de mayo y las altcoins repuntan más de 7%

Los inversores no observan buenas noticias que influyan en el precio de la criptomoneda líder. ¿Pero qué dice el análisis técnico?

"Su comportamiento en estos niveles de precios es clave. Ojo que si los pierde podríamos acabar viendo una sangría hasta las inmediaciones de los u$s49.000, niveles en donde confluye la media de 200 sesiones. Esto no sería lo peor, lo peor sería que podría dar forma a un doble techo en los u$s74.415. Esta figura podría ser de cambio de tendencia que se confirmaría con el abandono de los u$s49.000", explicó Nuez. No obstante, concluyó este experto, por el momento su tendencia es "claramente alcista" y, si al final consigue sujetarse en los u$s56.910, no descarta que siga con su escalada alcista.