Multimillonario gurú recomienda Bitcoin contra la "catástrofe financiera"

En un episodio del podcast "Richer, Wiser, Happier" del 24 de mayo, Miller respaldó la criptomoneda como medio para que las personas atrapadas en un conflicto puedan seguir accediendo a productos financieros. Utilizó como ejemplo el colapso de la infraestructura financiera en Afganistán tras la retirada de Estados Unidos en agosto de 2021.

“Cuando Estados Unidos se retiró de Afganistán, Western Union dejó de enviar remesas allí o de aceptarlas desde Afganistán, pero si tenías bitcoin, estabas bien. Tu bitcoin está allí. Puedes enviarlo a cualquier persona del mundo si tienes un teléfono.”

Miller dijo que los ejemplos de cómo la criptomoneda puede funcionar como seguro no "tienen que ser todo o nada", y señaló cómo bitcoin se comportó durante las primeras etapas de la pandemia y la reacción de la Reserva Federal:

“Cuando la Reserva Federal intervino y empezó a disparar la oferta de dinero y a rescatar, en esencia, las tasas de las hipotecas [...] bitcoin funcionó bien. No hubo una corrida de bitcoin. El sistema funcionó sin la Fed y sin ninguna interferencia. Todo el mundo consiguió su bitcoin, el precio se ajustó, y luego cuando los Bitcoiners se dieron cuenta, 'Espera, tendremos inflación en el camino', bitcoin se fue por las nubes.” "Es una póliza de seguro, a mi modo de ver", añadió.

Miller es famoso por gestionar un portafolio que durante 15 años consecutivos, entre 1991 y 2005, batió sistemáticamente la rentabilidad del índice S&P 500. También es conocido por su defensa de bitcoin, y puso la mitad de su patrimonio en este activo en enero.

Cuando se le preguntó si seguía manteniendo esa posición, Miller confirmó que entre el "40% y el 50%" de su dinero estaba en acciones de Amazon y que sus participaciones en bitcoin eran "más o menos las mismas que en Amazon", añadiendo que el 80% de su patrimonio neto se divide entre ambos activos.

Miller no solo apoyó al Bitcoin, sino que además cruzó a Warren Buffett, luego de que el multimillonario inversor comentó que la criptomoneda "no produce nada" y que "no aceptaría" todo el bitcoin del mundo ni siquiera por 25 dólares".

Explicó: "Dijo que bitcoin es un activo no productivo y por lo tanto no puede valorarlo. Es justo. Si lo único que crees que puedes valorar son los activos productivos, entonces nadie te obliga a comprarlo, ¿verdad? Así que ignóralo. Más tarde, siguió con su comentario, añadiendo que "el objetivo de la inversión no es poseer activos productivos, el objetivo es ganar dinero".