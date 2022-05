Bitcoin vs oro: ¿Cuál es la mejor forma de reservar valor en la actualidad?

Analicemos un poco estas afirmaciones populares, si tomamos como ejemplo la actual guerra que se está desarrollando en territorio ucraniano, podemos bajo la lógica común afirmar que sería difícil transportar 700 mil dólares americanos en oro, ya que este monto equivaldría a un lingote bancario de aproximadamente 12 kilos, en un país en guerra con requisas de soldados en los retenes sería una mala idea transportarlo con nosotros, también seria mala idea dejarlo en un lugar que sabemos poco que ocurrirá o cuándo podremos regresar.

Podemos afirmar que la creencia popular de que es un resguardo de valor se encuentra condicionado a donde físicamente tengamos nuestro metal, ya que en una economía en guerra, no podemos esperar transaccionar nuestro lingote en un banco o local seguro, además de que su cotización estaría ligada a quienes realmente estén dispuestos a comprárnoslo y por cuanto.

Otro punto a destacar es que como mencionamos el resguardo de valor depende de tener compradores dispuestos a comprarnos nuestro activo, en la actualidad, China y Rusia son los países que poseen la mayor cantidad de oro físico y como la mayoría sabe, el presidente Nixon eliminó el patrón Dólar-Oro en 1971, haciendo que este deje de ser una moneda convertible.

Entonces, ¿quién realmente reserva valor en oro?

Analizando la historia del oro, este incrementó su cotización en cada crisis que vivió el planeta, la turbulencia en los mercados siempre derivó a un refugio en este commodity que no defrauda, o mejor dicho, no defraudaba.

Durante los periodos de turbulencia más recientes el oro subió un 18.1% desde principios de 2020, tiempo que incluye una pandemia global, lo que llevó a una recesión masiva, un mercado bajista y un aumento vertiginoso de los precios de las materias primas con una inflación elevada, siendo el momento del oro para brillar. No obstante, si bien la materia prima presentaba rendimientos razonables, estos fueron mucho más bajos que los de la renta variable y las materias primas en general, y apenas superiores a los de los bonos. Por lo que al oro le fue bien, pero peor de lo esperado.

Según J.P Morgan “el oro registró salidas de alrededor de 7 mil millones de dólares a principios del año, mientras que bitcoin registró entradas de al menos 3 mil millones de dólares. Esto causó el bajo rendimiento relativo del oro y disparó el precio Bitcoin”

Pasando en limpio, creo que este bajo rendimiento ante períodos de turbulencia actuales, incluida la guerra antes mencionada, donde se esperaba un aumento en el oro, este fue opacado por la función de las criptomonedas para que tanto Rusia como Ucrania reciben dinero desde otras partes del mundo, demostrando que la cotización del oro simplemente es una especulación, y no es tan sencillo de transaccionar como lo es bitcoin.

No estoy mencionando que ahorrar en oro físico no sea una excelente opción, por el contrario, este metal lleva con nosotros miles de años siendo elegido para reservar valor, pero no reservaría mis ahorros más líquidos en él, sino que apostaría por bitcoin. Creo que la cotización de ambos activos es poco clara, bitcoin es muy joven y el oro físicamente está ligado a cuanto nos paguen por este en el momento en que queramos venderlo.

A su vez Bitcoin puede utilizarse como un medio de pago y no paga intereses, permitiendo su almacenamiento por largos periodos de tiempo. Además, en comparación a los metales preciosos, las criptomonedas no corren peligro de robo, poseen medidas de seguridad.

CEO de South American Miners (SAM)