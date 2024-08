Blanqueo de bitcoin y criptoactivos

Es en bitcoin, no en las altcoins, shitcoins o NFTs, donde el dinero grande podría estar.

Es mi impresión que el blanqueo de criptoactivos ha quedado diseñado para ser aprovechado por pequeños tenedores cripto, posiblemente freelancers que cobraron USDT por servicios al exterior, o por algún sobreviviente del trading de shitcoins. Pero no veo el blanqueo como una herramienta apta para los grandes tenedores de bitcoin. Y es en bitcoin, no en las altcoins, shitcoins o NFTs, donde el dinero grande podría estar.

Es que la ley 27.743 no permite declarar y mantener bitcoin en autocustodia. La reglamentación quiso flexibilizar luego esto, pero igualmente obliga a transferir los bitcoins blanqueados a la custodia de exchanges locales o Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Lo que no llegan a apreciar quienes no son bitcoiners es la dimensión del cambio sustancial en los riesgos crediticios, regulatorios y de agencia a los cuales se propone exponer al titular de bitcoin con el abandono de la autocustodia y su delegación en un PSAV. En la sustancia y en el ethos mismo de bitcoin está que la tenencia de bitcoin en autocustodia es derecho y disponibilidad eminente de la propiedad, privacidad e incensurabilidad. No por otra cosa existe bitcoin y tiene algún valor hoy en día. Y todo ello desaparece totalmente con la delegación de la tenencia y llaves privadas en terceros.