Tensión en los mercados: los ojos en el dólar, las acciones y los bonos tras un día de furia

“Ahora no nos vamos a correr del mercado”, comentaron fuentes del equipo económico, en relación a que el Gobierno planea sostener la intervención para encarrilar las cotizaciones y los rendimientos. ¿Hasta dónde intentarán llevar la curva CER? No está claro aún. El nivel actual no es sostenible para que el Tesoro pueda financiarse, pero las fuentes consultadas coincidían en que la tasa de la deuda indexada debería quedar con signo positivo en términos reales.

Una primera muestra de cuánto impactó este cimbronazo se verá este martes en la primera licitación de junio que realizará la Secretaría de Finanzas, que acapara la atención del mercado. Con escasos vencimientos esta semana, será una colocación pequeña (saldrá a buscar $14.000 millones ampliables). Pero Economía intentará hacerse de parte de los pesos que quedaron dando vueltas tras el desarme CER con un ojo puesto en la segunda licitación del mes, en la que enfrentará compromisos por unos $500.000 millones.

En el segmento de renta fija, los bonos nominados en dólares el lunes marcaron mínimos históricos hasta perder más de un 4%. El precio promedio ponderado de los Globales perforó los u$s27 y cayó hasta u$s26,84, marcando otro nuevo mínimo post reestructuración y empujando la tasa promedio hasta el 25,3%. "Por los bonos en dólares no hay ningún interés, por lo cual es un mercado totalmente cerrado. Solo quedaban los bonos que ajustan por inflación, pero ahora quedaron un poco cerrados también", comentó un economista.

Con este panorama, el riesgo país argentino realizado por el banco JP.Morgan se disparó 4% en la jornada pasada, récord absoluto desde septiembre de 2020 tras el millonario canje de la deuda externa privada. Por el momento, se mantiene por encima de las 2000 unidades.