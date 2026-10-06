Cedears: TSMC alcanzó un récord histórico tras confirmarse negociaciones para un acuerdo con Tesla

Las acciones, que cuentan con Cedears, de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company llegaron el lunes a un máximo intradiario de u$s487,44.

Las acciones, que cuentan con Cedears, de TSMC llegaron el lunes a un máximo intradiario de u$s487,44 ante las negociaciones con Tesla.

Las acciones y Cedears de TSMC volvieron a marcar un récord luego de que Elon Musk confirmara que mantiene conversaciones con la compañía taiwanesa para una posible participación en Terafab, el ambicioso proyecto de fabricación de chips que busca desarrollar en Texas para abastecer a Tesla, SpaceX y xAI.

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Las acciones , que cuentan con Cedears , de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) llegaron el lunes a un máximo intradiario de u$s487,44 y cerraron en u$s485,80 , con una suba de 2,8%.

El papel acumula así un avance de más de 60% en lo que va del año , impulsado principalmente por la fuerte demanda de semiconductores vinculada al desarrollo de inteligencia artificial.

El movimiento se produjo después de que el periodista tecnológico Tim Culpan informara que TSMC estaba analizando distintas alternativas para colaborar con Terafab y ayudar a operar sus nuevas fábricas de chips en Texas. Musk confirmó las conversaciones en X, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo.

"Solo son conversaciones, pero podría salir algo de esto", escribió el empresario al responder al reporte.

Una de las estructuras que se evalúan contempla que TSMC sea propietaria y opere una fábrica dedicada exclusivamente a Tesla, SpaceX y xAI, mientras SpaceX podría aportar capital, comprometer volúmenes de compra o ambas cosas.

Las acciones, que cuentan con Cedears, de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company llegaron el lunes a un máximo intradiario de u$s487,44.

Otra alternativa sería que las compañías de Musk mantengan el control mayoritario y que TSMC aporte su tecnología y experiencia operativa.

Golpe para la competencia

El eventual ingreso de TSMC también modifica el escenario para Intel, que se había convertido en el único socio de fabricación de chips identificado públicamente para Terafab. La compañía estadounidense se incorporó al proyecto en abril y había sido vinculada con la utilización de su proceso 14A, de próxima generación y de clase 1,4 nanómetros.

El mercado reaccionó negativamente a esa posibilidad. Las acciones de Intel retrocedieron más de 2%, mientras TSMC avanzó con fuerza. Según analistas, una participación de TSMC podría implicar que Terafab utilice la tecnología de fabricación de la compañía taiwanesa en lugar del proceso 14A de Intel.

TSMC, además, ya atraviesa un proceso de expansión de su capacidad productiva en Estados Unidos, con inversiones destinadas a fabricar chips para grandes clientes como Apple, Nvidia y AMD.

Una participación en Terafab reforzaría su presencia industrial en Texas y le permitiría sumar un proyecto de alto perfil asociado al crecimiento de la demanda de chips para inteligencia artificial.

Por ahora, sin embargo, las negociaciones permanecen en una etapa preliminar. TSMC no confirmó públicamente ningún acuerdo y Musk tampoco dio detalles sobre la estructura que podría adoptar la eventual asociación.