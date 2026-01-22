Un homenaje a Arturo Illia expuso las grietas que partieron al radicalismo de Córdoba

Se confirmó el pase de seis intendentes boinas blancas a La Libertad Avanza, entre ellos, Miguel Maradona. Desplante de la conducción provincial al nuevo presidente del Comité Nacional.

Con notables ausencias, sí estuvieron en el homenaje a Arturo Illia el presidente de la UCR Leonel Chiarella, el intendente de Cruz del Eje, Renato Raschetti; la vicegobernadora Myriam Prunotto y Leandro Illia (h).

En la Casa Museo Arturo Illia, en Cruz del Eje, el radicalismo conmemoró el 43° aniversario del fallecimiento del expresidente de la Nación de origen cordobés. El encuentro, en el que hubo notorias ausencias, expuso las fracturas internas que atraviesan a la UCR provincial , en medio del impacto que produjo el pase de seis intendentes boinas blancas a La Libertad Avanza. El encuentro contó con la logística que puso la vicegobernadora Myriam Prunotto , una figura radical que genera incomodidad en la estructura partidaria centenaria.

Debido al mal tiempo, el homenaje del pasado domingo se mudó a la sede del Centro Comercial, Industrial y Anexos, y fue la primera salida al interior del país de Leonel Chiarella, el nuevo presidente del Comité Nacional de la UCR e intendente de Venado Tuerto. Pese a ello, faltaron el titular de la UCR provincial, Marcos Ferrer, intendente de Río Tercero, y el diputado nacional saliente Rodrigo de Loredo, ambos de la corriente Generación X, que mostraron así sus diferencias con quien cuenta con el apoyo del gobernador radical Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

De acuerdo a una fuente cordobesa consultada por Ámbito , el desplante podría explicarse en que la logística para el acto fue garantizada desde las oficinas de la vicegobernadora radical Myriam Prunotto , una figura que incomoda a la estructura partidaria y que funge de puente entre intendentes radicales y el poder que concentra el peronista, al estilo cordobés, Martín Llaryora .

"Generación X no pudo unir al radicalismo cordobés y por eso hace su propio juego de apoyar las políticas generales del presidente Javier Milei, por un lado, mientras desconoce en los hechos a la conducción nacional para moverse con autonomía", sostuvo el dirigente con el que dialogó este medio. "Rodrigo (de Loredo) intentó tener un lugar en la lista a diputados pero se quedó afuera de todo y eso lo debilitó para adentro del partido y para afuera, por eso no deja de anunciar su candidatura a gobernador. No le quedó otra para no quedarse con las manos vacías", cerró.

Leonel Chiarella estuvo acompañado por la secretaria general del partido a nivel nacional, Piera Fernández , y se dejó ver junto a la dirigencia local, como ser la vicegobernadora Myriam Prunotto, Leandro Illia (hijo del exmandatario), el intendente local Renato Raschetti , al que sectores internos cuestionan por su cercanía con el Frente Provincias Unidas en las legislativas nacionales del año pasado; Ramón Mestre , exintendente de la capital cordobesa, enfrentado con Rodrigo de Loredo y secretario del Comité Nacional, y un puñado de intendentes, de los 160 jefes municipales radicales que hay en La Docta. Entre ellos, Ricardo Martín (Serrezuela), Javier Dieminger (La Falda), Karina Figueroa (Salsacate), Juan Carbello (Media Naranja) y Erica Cortez (Las Cañadas).

La democracia necesita acuerdos, pero sobre todo convicciones. Arturo Umberto Illia demostró que se puede dialogar sin resignar valores, que la honestidad no es debilidad, es carácter. Gobernar con ética, cuidar el Estado y construir acuerdos sin perder identidad es el desafío de… pic.twitter.com/ZVCF88H2cX

Durante su exposición, el titular del Comité Nacional revalorizó el rol del Estado, en contraste con el discurso de la Casa Rosada. "Arturo Illia nos enseñó que hay que gestionar el Estado con eficiencia, compromiso y decencia", afirmó el santafecino. "Durante mucho tiempo se quiso instalar que gobernar con honestidad es gobernar lento pero Illia demostró lo contrario: gestionó sin corrupción, defendió el interés público y generó crecimiento económico, respetando las instituciones".

En consonancia con estas palabras, la vicegobernadora Prunotto sostuvo que "en tiempos donde la política parece confundirse con el espectáculo, donde el agravio reemplaza al argumento y la urgencia se impone sobre la reflexión, la figura de Arturo Illia nos recuerda que la decencia también puede ser una forma de liderazgo. Gobernar con humanidad no es una debilidad, es una fortaleza moral". "Illia defendió la democracia cuando no era rentable hacerlo. Defendió la industria nacional, la educación pública, la salud como derecho y el diálogo como método. Gobernó respetando a las instituciones, incluso cuando esas mismas instituciones no siempre lo protegieron", destacó. Luego anunció un aporte de $5 millones para la Asociación Civil Casa Museo Arturo Illia y para el programa "Conociendo a Illia".

También hubo tiempo para que Leandro Illia, hijo, presentara el libro "Arturo Illia, mi padre", en el que ofrece una mirada íntima, histórica y política sobre su vida y su legado, además de reivindicar la coherencia entre su pensamiento y su accionar público.

El salto de los seis

El mercado de pases cordobés tuvo un cimbronazo en los últimos días con el salto de seis intendentes del departamento San Justo a LLA. Las negociaciones arrancaron en diciembre, tras la peor elección legislativa nacional en Córdoba, desde 1983, y en las que participó de manera directa el diputado nacional Gabriel Bornoroni, quien avanza con su esquema territorial en la provincia y que, como lo contó Ámbito, suma peso para su postulación a gobernador en 2027.

Los intendentes que mutaron de traje fueron Nora Passero (Porteña), Germán Busso (Colonia Anita), Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe), Miguel Maradona (Colonia Prosperidad), Adrián Rinero (Devoto) y Gerardo Cerutti (Colonia Marina), que llegaron a sus cargos de la mano de Juntos por el Cambio. El entendimiento, de todos modos, se firmó con Guillermo Quiroga, referente del departamento San Justo y que está alineado con Bornoroni.

intendentespase Los seis intendentes cordobeses, junto a funcionarios, que firmaron el pase desde la UCR a LLA.

Fernando Salvagno, en diálogo con un medio local, justificó su giro. "Entendemos que el electorado nos pide un criterio de trabajo que se viene viendo en las elecciones, parecido al fijado al gobierno nacional. Queremos empezar a dar un ejemplo de coherencia, de trabajo, de tratar de unificar a la oposición dispersa en nuestros pueblos y ser ejemplo provincial”, agregó. Como congresal de la UCR, Salvagno sostuvo sentirse a disgusto "con el manoseo" partidario durante 2025.