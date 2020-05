Criptomonedas estables: ¿es negocio invertir en Libra?

Si bien es cierto que en el último tiempo, debido al desarrollo y maduración que van obteniendo, cada vez esa volatilidad se va haciendo menos salvaje.

Una criptomoneda estable le permite mantener un valor estable sin tener que poseer el dinero con bandera.

Por ejemplo los traders de cripto, cuando ven que el mercado puede bajar, venden la criptomoneda, Bitcoin o cualquiera sea de las 5.400 que existen, y no se van a dólares en la cuenta bancaria. Cambian los Bitcoins por una criptomoneda estable, como Tether (USDT) por ejemplo, que es la más utilizada.

También soluciona el problema de mover dinero fiduciario entre intercambios de criptomonedas (conocidos como exchanges) que operan a nivel global, debido a que una transferencia internacional puede demorar horas o días, además de su alto costo, también soluciona el problema de mover dinero en Bitcoin y estar expuesto a la volatilidad durante ese período.

Básicamente existen dos tipos de Stablecoins:

1) Con respaldo en moneda fiduciaria

Son Stablecoins emitidas por alguna empresa que pide permiso a las entidades reguladoras de algún país, para depositar dólares en una cuenta bancaria y emitir criptomonedas equivalente a la cantidad de dólares en esa cuenta. El usuario final debe confiar que están 100% respaldadas por dólares y que se hagan las auditorías por las entidades competentes para verificarlo.

Actualmente entre las que tienen mayor capitalización encontramos a Tether (USDT), USDC, TUDSY, BUSD como las principales de este tipo. La futura criptomoneda Libra de Facebook y las monedas digitales de algunos gobiernos también están enmarcadas en este modelo de respaldo.

2) Con respaldo en otras criptomonedas

Este tipo de Stablecoin mantiene su valor pegado al dólar y se respalda usando otras criptomonedas como colateral. Las

emiten las personas mediante un contrato inteligente y son más transparentes, ya que con un cierto grado de conocimiento técnico, se puede auditar en tiempo real, cuanto colateral hay en el contrato inteligente respaldando todas las monedas en circulación. DAI es la más importante que usa este modelo. También existe MoneyOnChain, que es la primer criptomoneda estable sobre la red de Bitcoin.

¿Vale la pena invertir en ellas?

Las criptomonedas estables se usan principalmente en el trading y cuando las personas optan por una criptomoneda que no tenga tanta volatilidad como el Bitcoin al no poder adquirir dólares, ya que no hay límites de compra en Argentina.

Dolarizarse sin límites en un caso de uso, pero también está lo que se conoce como Finanzas Descentralizadas, que son plataformas de servicios financieros que usan como base los contratos inteligentes, básicamente te permiten invertir o prestar tu Stablecoin a cambio de un porcentaje variable que puede llegar al 10% anual de retorno.

Las plataformas más conocidas son Compound y DAI Savings Rate. Esto es básicamente una alternativa de ahorro en dólares o inversión conservadora en el mundo de las criptomonedas, ya que quizá no estés interesado ni tengas el conocimiento suficiente para gestionar el riesgo de la volatilidad del mercado cripto.

Conclusión

Las Stablecoins están en pleno auge dentro del mercado cripto y cada vez crecen más en su capitalización, hay más empresas y gobiernos que las emiten. Un dato particular es que estas mueven más volumen de intercambio que Bitcoin o Ethereum en los exchanges de criptomonedas.

ACUADRO BIT.jpg

El gráfico muestra solo el volumen de Tether (USDT) que representa u$s95.000 millones de dólares en un sólo día.

Por otro lado las criptomonedas estables están ganando terreno en aplicaciones de uso cotidiano como la transferencia de valor o procesamiento de pagos, terreno donde otras criptomonedas no han podido integrarse a servicios financieros tradicionales de uso masivo, debido a su volatilidad,

Si en un futuro cobres tu sueldo en criptomonedas, mediante un contrato inteligente que te paga de forma automática, es más probable que sea a través de una criptomoneda estable que en Bitcoin u otra, debido a su volatilidad pueda variar significativamente lo que termines recibiendo. Estas otras criptomonedas quedarán más como una forma de resguardar tu valor o de inversión en un activo financiero que a largo plazo pueda apreciarse por su escasez.

