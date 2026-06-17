Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 17 de junio

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El dólar blue cerró a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 17 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.441,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 17 de junio El dólar CCL cerró a $1.500,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.1%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 17 de junio El dólar MEP cerró a $1.456,49 y la brecha con el dólar oficial es de 1.0%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 17 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 17 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.499,12, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 17 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.556, según Binance.