El abuelo del dólar blue

El escenario internacional está lejos de recuperarse, la Reserva Federal seguirá subiendo la tasa de corto plazo y, a partir de junio, venderá bonos de tesorería americano, con lo cual la tasa del 3,0% anual escalará a valores más elevados y el revoltijo de cotizaciones continuará.

En este escenario no hemos visto un escenario de devaluaciones competitivas en América Latina, el peso mexicano y el real no han tenido una gran devaluación, todo lo contrario, en los últimos tiempos se han revaluado y están lejos de sus valores máximos.

Es importante seguir la cotización del real. El Banco Central de Brasil, con una tasa de inflación del 11,3% anual y la tasa de corto plazo en niveles del 12,75% anual, le permitiría tener un real que no se devalúe. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Brasil está siendo beneficiado por precios muy buenos para soja que hoy se está exportando a buen ritmo de sus puertos. Las exportaciones de materias primas son mayoritarias en Brasil y el ingreso de dólares es muy importante. Las reservas en diciembre del año 2019 eran de 356.884 millones, hoy se ubican en 346.849 millones, han caído, pero no parece una tragedia. El 2 de octubre son las elecciones presidenciales y, pese al ruido de la política, la economía no se fue de madre.

En Argentina la inflación está en torno al 57% anual, la tasa de corto plazo en el 47% anual, las reservas a diciembre de 2019 eran de U$S 44.781 millones mientras que hoy se ubican en torno de los U$S 42.000 millones.

En los últimos meses hemos comenzado a observar una correlación entre el precio del real en Brasil y el dólar contado con liqui en Argentina. No nos parece una correlación que se mantendrá en el tiempo, pero en el corto plazo refleja que, en ambos países, por distintas causas y razones, están ingresando capitales.

Resulta llamativo que el valor de una moneda extranjera sea copiado por el dólar contado con liqui, es así que hemos bautizado al real como el padre del contado con liqui en esta coyuntura. Según como se mueva al real, se moverá el contado con liqui, y esto hace que, en las últimas semanas, cuando muchos presagiaban un rally alcista del dólar en Argentina, el evento estuvo lejos de suceder.

Si seguimos con las relaciones, el dólar contado con liqui en Argentina es el padre del dólar blue, sus movimientos son muy similares y se correlacionan perfectamente. Por eso, desde diciembre a la fecha, hemos visto al dólar blue muy tranquilo, mientras que al mismo tiempo el dólar contado con liqui se calmaba en su escalada alcista. Fue fundamental el acuerdo con el FMI y la llegada de capitales al país a través de bonos comprados en el exterior y vendidos en Argentina, que es como se forma el precio del dólar contado con liqui. De esta forma, ingresan dólares a una cotización superior a los $ 200 y no hay que recurrir al Mercado Único y Libre de Cambios del Banco Central para ingresar a un tipo de cambio de $ 117.

Aclaramos que, si desean ingresar dinero a la Argentina para inversión, se puede realizar por este mecanismo, que es totalmente legal. Lo que no se puede hacer es ingresar dólares de la exportación por el mercado de contado con liquidación, eso es ilegal y está debidamente penalizado, no vale la pena dar ejemplos.

Por lo tanto, de todas estas correlaciones, hemos bautizado al real como el abuelo del dólar blue, dado que la volatilidad del real es copiada por su hijo, que es el contado con liqui, y este es el padre del dólar blue.

Muchas veces estas correlaciones resultan simpáticas y amigables para seguir a los mercados y se replican en otros instrumentos. Por ejemplo, la reina del mercado es la tasa de interés y el resto de los actores son los súbditos, la reina sube y caen los mercados en todas sus versiones, hasta las criptomonedas, como ocurrió esta semana. Si la reina baja, emergen a la suba todos los activos financieros del planeta.

Para aquellos ligados a las materias primas, el petróleo tiene una correlación perfecta con el maíz, pero también tiene cierta preponderancia en la cotización de soja, ya que está afectada por la volatilidad del aceite de soja.

El dólar a escala mundial es también una unidad de medida muy vigilada, cuando el dólar se revalúa en el mundo, muchos activos derriten sus cotizaciones.

Conclusión

El dólar blue, nieto del real, en el corto plazo no tendría una gran volatilidad, si seguimos estas correlaciones. Por el lado de la liquidez de mercado, todo hace presumir que en nuestra economía faltarán pesos ante un calendario muy agresivo de vencimientos impositivos.

Estaríamos ante una probable toma de ganancias en los precios de las materias que exportamos, como la soja y el maíz, mientras que en trigo es muy difícil predecir su comportamiento en el marco del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El euro se está devaluando frente al dólar, si querés viajar al exterior, lo mejor es visitar Europa y no Estados Unidos. El euro a una paridad inferior a un dólar es momento de comenzar a considerarlo como una inversión a largo plazo.

Toda baja en los mercados es considerada una oportunidad de compra y más aún en los activos argentinos, nuestros bonos bajaron muy poco a pesar del derrumbe mundial, cotizan entre U$S 27 y U$S 32 de paridad, el inicio del año político podría ubicarlos en niveles mucho más elevados y atención que en julio pagan renta.

El maravilloso mundo de los negocios y los mercados nos permite esta relación de precios, que para hacerla más amigables le damos connotaciones familiares, el mercado es una familia, a veces hay noticias desagradables, y en algunos momentos fiestas formidables. Ánimo, no pierda la calma, los buenos momentos vividos pronto van a volver.

Analista de mercados