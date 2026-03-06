El desempleo volvió a subir en EEUU y la pérdida de puestos de trabajo enciende las alarmas en Wall Street

La economía estadounidense perdió 92.000 empleos en febrero, una novedad que tomó por sorpresa los mercados, que esperaban un aumento en los puestos de trabajo. Dos factores extraordinarios afectaron el número final, el cual registró una destrucción de empleo a lo largo de todas las categorías.

Luego del buen dato de enero, los inversores esperaban que durante febrero se consolidara la mejoría en el mercado de trabajo de EEUU . Nada de eso sucedió . El mes pasado la economía norteamericana perdió 92.000 empleos y el desempleo volvió a subir, empeorando el ánimo de Wall Street , ya golpeado por la guerra en Medio Oriente .

El dato resultó un balde de agua fría para los analistas, que habían estimado que se crearían entre 55.000 y 58.000 puestos de trabajo. "Los datos de febrero muestran destrucción de empleo a lo largo de todas las categorías, con el sector servicio explicando la mayor parte de la caída (-61.000), mientras que en el sector de bienes la destrucción de empleo fue de -25.000", explicaron desde Balanz Research .

De manera complementaria, los analistas de Sailing Inversiones comentaron que los 11.000 puestos perdidos en los servicios de información fueron por "recortes por IA" , un elemento que viene causando nervioso en Wall Street, debido a su potencial disruptivo.

Además, explicaron que "dos factores extraordinarios golpearon" el reporte de empleo. Por un lado, destacaron que el "clima invernal severo afectó la actividad económica en general durante el mes". Por el otro, se refirieron a la huelga en Kaiser Permanente , cuando "más de 30.000 trabajadores de salud pararon en Hawaii y California ".

" Como la huelga coincidió con la semana en que el BLS hace su encuesta, restó directamente del conteo . Solo el sector salud perdió 28.000 empleos, cuando normalmente es el principal motor de creación de empleo ", ahondaron.

Lento, pero seguro, sigue el deterioro laboral

Por su parte, desde Portfolio Personal Inversores (PPI) destacaron que "la revisión neta de los dos meses previos restó otras 69.000 (nóminas), lo que dejó una foto bastante más débil que la que sugerían los datos publicados inicialmente".

Agregaron que "el dato de empleo privado también sorprendió negativamente, con una caída de 86.000 puestos, y el promedio móvil de tres meses bajó a apenas 6.000, una señal de que la creación de empleo viene perdiendo tracción de forma marcada".

Mercado de trabajo Si bien el dato es malo, no se espera un cambio brusco en la política de la Fed.

Mientras, la tasa de desempleo subió a 4,4% desde 4,3%, en un contexto en el que la tasa de participación retrocedió de 62,1% a 62%.

"Este punto es relevante porque una caída en la participación implica que parte de los trabajadores sale de la fuerza laboral y deja de contarse como desempleado. En otras palabras, si la participación se hubiese mantenido constante, el aumento de la tasa de desempleo probablemente habría sido mayor", explicaron los experto de PPI.

El impacto sobre la Fed y el mercado

En su análisis diario, el economista de Pepperstone, Michale Brown, advirtió que "hay que tener en cuenta las preocupaciones sobre la calidad de los datos cuando se trata de la publicación de las nóminas de empleo especialmente después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, haya indicado recientemente que la cifra puede estar exagerando el crecimiento general del empleo en hasta 60.000 por mes, lo que significa que la 'verdadera' caída del empleo podría ser aún mayor".

De todas maneras, planteó que "parece poco probable que el informe del mercado laboral de febrero cambie significativamente las perspectivas de política de la Fed a corto plazo, incluso considerando que las cifras son bastante sombrías". Remarcó que "los riesgos del mercado laboral parecen inclinarse claramente a la baja en la actualidad, y los sólidos datos de enero son más bien un 'evento puntual' que un punto de inflexión".

Planteó que "tras haber adoptado una postura de 'esperar y ver' en la reunión del FOMC de enero, las autoridades están dispuestas a continuar con ese enfoque por el momento", entre otros motivos, por la "incertidumbre que ahora nubla las perspectivas, como resultado del shock de los precios de la energía derivado del conflicto en curso en Medio Oriente".

En este marco, en PPI destacaron que "el mercado volvió a ajustar sus expectativas y hoy le asigna casi un 80% de probabilidad a que haya al menos dos recortes de tasas de acá a fin de año". Por su parte, Balanz destacó que "las tasas de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años borraron las subas iniciales una vez conocido el reporte".