El clima del mercado le cambió a Javier Milei: dudas con el dólar, la inflación y el cepo, y una luz de alerta desde EEUU

Desojando la margarita del cepo

Continúa el debate sobre el riesgo de liberar el mercado cambiario y el riesgo de no hacerlo. Pese a que el Presidente Milei desestima tener que devaluar, en el mercado se mantiene la impresión de que la salida del cepo requerirá un salto del dólar oficial.

En un nutrido Zoom, los anfitriones, cercanos al gobierno libertario, consideraron que deberá hacerse antes de fin de año para llegar con aire a las elecciones de medio término, sin tanto atraso cambiario. Ese deadline está vinculado con los vencimientos de deuda de enero 2025 que son clave para salir del cepo. Un reconocido economista sintetizó la disyuntiva entre acelerar la inflación y acumular reservas.

Ahí surgió el interrogante, de mano de dos expertos analistas, sobre cuál sería el nivel crítico de las reservas. Varias estimaciones pero lo cierto es que las velitas prendidas al blanqueo, la moratoria y Bienes Personales y algo del RIGI son determinantes para lo que está por venir en materia cambiaria. ¿Llegarán los tanques de financiamiento REPO del General “Alais” Caputo? También ayudarían, y mucho.

Y hablando de atraso cambiario, ya varios hombres y mujeres del mercado notaron el creciente y temprano interés por conocer cómo estaban los alquileres en la vecina orilla, porque descontaban que este verano, en dólares, saldrá más barato veranear en Punta del Este, incluso en Brasil. En otro orden, la confusión en torno a la política monetaria sigue al dente, sobre todo, cada vez que el Presidente o algún miembro del equipo económico habla al respecto. Además, en nada ayuda el default riojano que para juicio sumario en Nueva York. La última licitación de Letras reflejó que Economía sigue interesado en seguir alargando la vida promedio de la deuda (más duration).

En el Zoom también se habló de política donde quedó en evidencia que todavía el Gobierno no hizo aprendizaje político en la gestión, que de por sí es vilipendiada por propios y ajenos.

El hombre que se ocupó de analizar el panorama político advirtió al auditorio virtual que los votantes de Milei a lo que aspiraban ahora “era a llegar a fin de mes”, lo cual marca la tensión social que hay a flor de piel contenida. Al respecto, otro colega señaló el problema era que Milei actuaba como candidato, no como presidente, porque eso aún le redituaba como estrategia de confrontación para alguien que no tiene mayorías parlamentarias ni gobernadores. Pero la polarización de la sociedad sumado al alto nivel de pobreza era una herida que no se sabe cuánta más sal soportará.

En otro encuentro, en Puerto Madero, un politólogo muy demandado aseveró que todavía los sondeos, encuestas y focus groups no están definiendo todavía si el experimento libertario era una transición hacia el cambio o si se trataba de un cambio de sistema que sobrepasaba la figura de Milei.

A propósito, la lectura que hizo el mercado de la irrupción en escena de la artista “Yuyito” es que el Gobierno persigue el objetivo de mostrar al Presidente cada vez más humano, como una persona común, más alejada del esquizofrénico personaje mediático como se dio a conocer años atrás.

¿Cómo la ven afuera?

En un conference call británico se mencionó que, por primera vez en la era Milei, el IPC de julio terminó siendo mayor que las expectativas del último REM del BCRA. Al respecto, destacaron que el IPC de julio retomó la tendencia a la baja gracias a que el Gobierno detuvo los recortes a los subsidios a la energía y los aumentos en los impuestos a los combustibles. Reconocieron que las tasas de inflación comenzaron a desacelerarse más de lo que esperaban anteriormente pero creían que era poco probable que alcance el objetivo oficial del 2% mensual.

En otro meeting financiero, esta vez en uno de los mayores bancos brasileños, se debatió la apreciación del tipo de cambio real como el principal desafío de la política económica argentina. Consideraron que la política económica implementada por Milei era una terapia de shock donde la mayoría de las medidas son duras, con un impacto recesivo considerable en el corto plazo pero que han llevado a una mejora notable de las cuentas fiscales, que por ahora es la principal ancla de la política económica.

Para estos analistas la inflación también cayó pero debido al mantenimiento de un tipo de cambio oficial sobrevaluado desde antes de las elecciones, lo que ha dificultado la acumulación de reservas, una condición necesaria para que el gobierno pueda cumplir una de sus principales promesas de eliminar los controles de capitales.

Concluyeron que la expectativa de que será necesaria una devaluación significativa del tipo de cambio en el futuro contribuye incluso a poner un piso a las expectativas de inflación y representa un obstáculo importante para la estabilización económica. También analizaron el tema del blanqueo, con su objetivo de engrosar las reservas vía los encajes de los depósitos en dólares, y el experto en esas lides recordó que opera el acuerdo entre la AFIP y el FATCA que abriría el secreto financiero. En ese encuentro además se comentaron los dichos de

Joyce Chang, Managing Director and Chair of Global Research del J.P. Morgan, de que el mayor enfriamiento del IPC estadounidense de julio, la relajación de la rigidez del mercado laboral y la desaceleración de la inflación salarial abren el camino para que la Fed realice recortes en septiembre. La única pregunta que queda es si comenzará con un recorte de 50 puntos o de 25 puntos, que dependerá de qué tan grande sea el rebote de las nóminas de agosto. Ella dijo que sus economistas esperan que la Fed acelere la normalización de las tasas, ofreciendo una flexibilización de aproximadamente 100 puntos para finales de año, con más recortes anticipados de 50 puntos en septiembre y otros 50 puntos en noviembre. Sobre la venta masiva del mercado de la semana pasada, en el JPM estiman que alrededor del 70% de las operaciones especulativas del yen se han deshecho.

Así y todo no veían el comienzo de una oleada de fin de ciclo. Un gestor aportó el dato que pese a todo, la firma de capital de riesgo estadounidense Andreessen Horowitz, con sede en California, está por desembarcar en Asia con su primera oficina en Japón para incorporar empresas japonesas que quieran invertir en empresas emergentes. Según explicó, las firmas de capital de riesgo de Silicon Valley están recurriendo cada vez más a Japón como alternativa a los inversores chinos en medio de las crecientes tensiones en el sector de alta tecnología entre EE.UU. y China.

Un After para cambiar figuritas

En un conocido roof-garden un After Office sirvió para actualizar la agenda de pases y movimientos. Por un lado la financiera Inviu oficializó el nombramiento del nuevo CEO, José Miguens, un ex McKinsey. También se oficializó la designación de Javier Marcus como nuevo Director de Negocios de Consultatio (tras la compra del grupo TPCG por parte del grupo inversor liderado por Eduardo Costantini), quien nació en el Rofex y se consolidó en Southern Trust integrando el equipo de Sigrid Tolaba. Mientras que en el plano internacional lo más comentado fue la incorporación de la ex Goldman Sachs, Ayesha Parra, a Russell Investments para liderar la estrategia de la plataforma de alternativos a nivel mundial desde la sede de Nueva York. Por otro lado, el chileno -ex BICE y ex BTG Pactual-, Diego Guzmán, se pasó a Compass como co-portfolio manager. Mientras que la directora de BlackRock Brasil, Paula Salamonde, -ex MSCI- dejó la gestora norteamericana para dirigir el área de Relaciones con Inversores de la gestora carioca Icatu Vanguarda. Otro pase pesado fue el de Annerien Hurter, del Citi a Ocorian (ex HSBC, JP Morgan y UBS).