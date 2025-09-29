Organizaciones sociales convocan a una Jornada Nacional de Lucha con ollas populares en todo el país

Habrá actividades en plazas y barrios para denunciar la crisis en los sectores populares y pedir la restitución de alimentos a comedores comunitarios.

Organizaciones sociales realizarán este martes una Jornada Nacional de Lucha y Solidaridad con cientos de ollas populares en plazas y barrios de todo el país. La medida busca visibilizar la situación crítica en los sectores populares y reclamar al Gobierno nacional la Ley de Salario Social Complementario y la restitución de alimentos a comedores.

En el comunicado de lanzamiento, los movimientos advirtieron: “Sin trabajo, solo hay hambre y narcotráfico” , señalando que la falta de políticas sociales agrava la vulnerabilidad y favorece el avance del consumo de drogas en los barrios.

Exigen la apertura y aumento del Salario Social Complementario , aprobado en 2016, y la reposición inmediata de alimentos , tras lo que calificaron como una “auditoría trucha” del Ministerio de Capital Humano.

Además, convocaron a una conferencia de prensa ese mismo martes a las 8.30 de la mañana en el Obelisco porteño para detallar la jornada.

La protesta se desplegará con ollas populares en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Rosario, Córdoba, Jujuy, Misiones, La Pampa, Catamarca, Chubut, Río Negro, Salta y San Luis , entre otras provincias.

image

Javier Milei suspendió su actividad de campaña en Tierra del Fuego en medio de movilizaciones opositoras

Javier Milei suspendió este lunes la caminata de campaña que iba a realizar por Ushuaia para apuntalar a sus candidatos rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Lo hizo como consecuencia de las distintas movilizaciones opositoras que distintos sectores políticos, gremiales y sociales de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur llevaban adelante en medio de un amplio operativo de seguridad.

El mandatario encabezará una gira por las provincias que renovarán senadores con la expectativa de ampliar la estructura libertaria en el Congreso y de robustecer sus postulaciones, en medio de la crisis que azota a la Casa Rosada y que podría poner en jaque la performance de los violetas en las jurisdicciones.