El S&P Merval en dólares cae por cuarta jornada seguida y el mercado se pregunta hasta dónde llegará la corrección

Al respecto, revelaron que a pesar de no haber tocado su máximo histórico de 2018, no descartan que pueda hacerlo pronto. "Las compañías que conforman el Merval son sustancialmente distintas a las de aquel entonces y pueden mostrar mucho más valor. No obstante, el camino no será lineal y la volatilidad que caracteriza al índice nos dará que hablar. Así, la decisión de algunos inversores de tomar ganancias para cerrar un gran 2024 luce más que razonable", agregaron.