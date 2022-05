Elon Musk apuntó contra Joe Biden por la inflación: "EEUU corre el riesgo de convertirse en Venezuela"

La inflación en Estados Unidos aumentó un 8.3% en abril, en comparación con el año anterior. Es una cifra ligeramente inferior al 8.5% de marzo, pero sigue estando cerca de su nivel máximo en 40 años.

“Así que es como si el gobierno no pudiera… emitir cheques muy por encima de los ingresos sin que haya inflación, ya saben, la velocidad del dinero se mantiene constante”, dijo el CEO de Tesla. “Si el gobierno federal emite cheques, nunca rebotan. Así que eso es efectivamente la creación de más dólares. Y si hay más dólares creados, entonces el aumento de los bienes y servicios en toda la economía, entonces tienen la inflación, de nuevo, la velocidad del dinero se mantiene constante”, agregó el multimillonario.

Si los gobiernos pudieran simplemente “emitir cantidades masivas de dinero y los déficits no importaran, entonces, bueno, ¿por qué no hacemos el déficit 100 veces mayor?”, preguntó Musk. “La respuesta es que no se puede, porque básicamente convertirá el dólar en algo que no tiene valor”.

“Varios países han intentado este experimento múltiples veces”, dijo Musk. “¿Han visto a Venezuela? Como la pobre, pobre gente de Venezuela es, ya saben, han sido pisoteados por su gobierno”.

Durante la conferencia, Musk también dijo que la Administración de Biden “no parece conseguir mucho” y cuestionó quién está realmente al mando. “El verdadero presidente es quien controla el teleprompter”, dijo. “El camino al poder es el camino al teleprompter”.

“La administración de Trump, dejando de lado a Trump, había mucha gente en la administración que era eficaz para hacer las cosas”, remarcó.

El comentario de Musk sobre la Casa Blanca se produce poco después de que Jeff Bezos, también una de las personas más ricas del mundo, comenzó a cuestionar las políticas económicas. Bezos, en una serie de posteos en Twitter, dijo que el rápido aumento del gasto federal es la razón por la que la inflación es tan alta.

“Recuerden que la Administración hizo todo lo posible por añadir otros 3.5 trillones de dólares al gasto federal”, escribió Bezos el lunes, provocando el reproche de varios funcionarios de la Casa Blanca. “Fracasaron, pero si hubieran tenido éxito, la inflación sería aún más alta de lo que es hoy, y la inflación de hoy está en un máximo de 40 años”.