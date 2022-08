Elon Musk presentó una contrademanda a Twitter por no brindar información correcta sobre las cuentas falsas El pasado 9 de julio, Musk comunicó a la red social que ya no estaba interesado en la compra y renunciaba a la misma tras no recibir respuestas de la empresa. Después de que Twitter demandara a Musk por rescindir el contrato de compra, el empresario contraataca con una demanda.