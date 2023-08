En medio de la disparada del dólar CCL, un Cedear voló 45% en solo un día.

United States Steel Corp inició el domingo una revisión formal de sus opciones estratégicas, tras rechazar una oferta de adquisición de la siderúrgica rival Cleveland-Cliffs Inc. La oferta no solicitada de Cliffs, con sede en Ohio, valora U.S. Steel en unos u$s7.300 millones de dólares, lo que representa una prima del 43% sobre su precio de cierre del viernes. Esto provocó una suba exponencial en Wall Street 36%.