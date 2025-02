Fondos soberanos: Noruega encabeza ranking mundial, aunque dos potencias amenazan su liderazgo

El último ranking mundial de fondos soberanos de riqueza muestra que el de Noruega “Norway Government Pension Fund Global” sigue liderando con más de u$s1,75 billones , seguido de cerca por dos chinos, el “China Investment Corporation” con más de u$s1,33 billones y el “SAFE Investment Company” con casi u$s1,1 billones , que le pisan los talones. Estos grandes jugadores del mercado global no solo son cada vez más influyentes, sino que son replicados por más gobiernos, estados y organismos. Por eso no extraña que entre las primeras órdenes ejecutivas que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió con una que permitirá la creación de un fondo soberano que estaría operativo en 2026. Quizás, el mandatario estadounidense o alguien de su entorno, vio como estos gigantes del mercado avanzan sostenidamente, y, además, generan un flujo de ganancias como el que registró el fondo noruego en 2024 de u$s235.000 millones.

Una ganancia equivalente a casi un 40% del PBI argentino

Al respecto, días atrás el fondo soberano de Noruega dio a conocer su performance del año pasado en la cual ganó el equivalente a casi un 40% del PBI argentino, gracias al buen comportamiento de las acciones tecnológicas estadounidenses, en particular, Apple, Microsoft y Nvidia. Así el Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega bajo gestión del Norges Bank Investment Management (NBIM) confirmó que sigue siendo el mayor fondo soberano del mundo. "El fondo logró muy buenos rendimientos en 2024, como resultado de un mercado bursátil muy fuerte. En particular, las acciones tecnológicas estadounidenses se comportaron muy bien", explicó Nicolai Tangen, consejero delegado del fondo noruego. Por su parte, el NBIM explicó que el rendimiento de las inversiones en renta variable fue del 18%, y el de las inversiones en renta fija, del 1%; mientras que las inversiones en bienes inmuebles no cotizados arrojaron un rendimiento negativo del 1%. Por otro lado, destacó que el rendimiento de las infraestructuras de energía renovable no cotizadas fue también negativo, en torno al 10%. "El rendimiento del fondo fue 45 puntos básicos inferior al del índice de referencia". El fondo tenía un valor de 19.742 billones de coronas al 31 de diciembre de 2024, lo que equivale a más de 1,75 billones de dólares, algo así como más de tres PBI de Argentina.