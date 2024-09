Inversiones: dos papeles de Cathie Wood que los tenedores de criptomonedas deben considerar

Dos gigantes fintech líderes, Coinbase Global, Inc. (COIN) y Robinhood Markets, Inc. (HOOD), son inversiones importantes en el portafolio de inversión de Cathie Wood, destacándose en su ETF insignia ARK Innovation (ARKK), junto con el ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) y el ARK Next Generation Internet ETF (ARKW), lo que subraya la fuerte fe de Wood en su potencial para impulsar futuros avances financieros y tecnológicos.