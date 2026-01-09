La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk ya "quemó" u$s8.000 millones y aumenta sus pérdidas + Seguir en









La empresa de IA de Elon Musk registró una pérdida de u$s1.460 millones al cierre del tercer trimestre de 2025, dado que las inversiones necesarias superan a sus ingresos.

La empresa de inteligencia artificial xAI, fundada por Elon Musk, está consumiendo efectivo a un ritmo muy acelerado, quemando cerca de u$s8.000 millones en los primeros nueve meses de 2025.

Según documentos internos revisados por Bloomberg y compartidos con inversores, durante el trimestre terminado el 30 de septiembre de 2025, la compañía reportó una pérdida neta de u$s1.460 millones, comparada con u$s1.000 millones en el trimestre anterior, reflejando cómo las inversiones masivas están superando sus ingresos actuales.

Aunque los ingresos casi se duplicaron de un trimestre al siguiente, alcanzando los u$s107 millones, estas cifras siguen siendo modestas frente a los enormes gastos que demanda construir tecnología de IA avanzada.

La empresa de Elon Musk sigue apostando por la IA Gran parte de este gasto se explica por la inversión agresiva en infraestructura, incluyendo la construcción de centros de datos, la compra de hardware especializado (como procesadores de alto rendimiento y GPUs) y la contratación de talento altamente calificado en ingeniería y ciencia de datos.

Estos costos exponen una tendencia general en el sector de IA, donde las empresas líderes destinan enormes recursos a expandir su capacidad de cómputo y acelerar el desarrollo de modelos de próxima generación.

ELON MUSK XAI.jpg La empresa xAI de Elon Musk "quemó" miles de millones de dólares. En conversaciones con inversores, la dirección de xAI señaló que su enfoque principal actualmente es desarrollar agentes de IA y software que puedan escalar rápidamente, con miras a alimentar tecnologías más ambiciosas en el futuro, incluyendo aplicaciones potenciales en robots humanoides como Optimus de Tesla, cuyo propósito sería reemplazar mano de obra humana en ciertas tareas. En busca de capital La empresa también citó internamente el concepto de “escape velocity”, un término tomado de la astrodinámica y que Musk usa a menudo para describir el rápido crecimiento de sus compañías, como una forma de conceptualizar el ritmo de expansión de xAI. Parte de la estrategia de xAI para sostener este nivel de gasto fue asegurar financiación significativa: recientemente completó una ronda de inversión de u$s20.000 millones y superó su objetivo original, con apoyo de inversores estratégicos como Nvidia y otros socios. Esto le da a la compañía un respaldo financiero importante para financiar sus planes de infraestructura y desarrollo de productos. La intensa quema de efectivo también muestra la feroz competencia en el mercado de IA generativa, donde las startups luchan por mantener el ritmo frente a gigantes como OpenAI y Anthropic, que también invierten miles de millones para avanzar en tecnología de modelos de lenguaje y capacidades de inteligencia artificial.