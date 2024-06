Las claves del mercado: apuestas por recorte de tasas y el informe de empleo en EEUU

"La evidencia está acumulándose de que la Fed debería comenzar a aliviar", dijo Ronald Temple, estratega jefe de mercado en Lazard.

Los futuros de las tasas de interés

Mientras tanto, los futuros de tasas de interés en EE. UU. han incorporado un 0% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de política de junio y una probabilidad del 16.5% de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de julio. Además, los futuros de tasas de interés en EE. UU. han incorporado una probabilidad del 55.3% de un recorte de 25 puntos básicos al concluir la reunión de la Fed en septiembre.

En el frente de ganancias, empresas destacadas como Lululemon Athletica (LULU), Dollar Tree (DLTR), Campbell Soup (CPB) y Five Below (FIVE) están programadas para informar sus cifras trimestrales hoy. Hoy, todas las miradas están puestas en los datos de Cambio de Empleo No Agrícola de ADP de EE. UU. en un par de horas. Los economistas, en promedio, pronostican que el Cambio de Empleo No Agrícola de mayo de ADP se situará en 173K, en comparación con el número anterior de 192K

Los datos de Inventarios de Petróleo Crudo de EE. UU. también se informarán hoy. Los economistas estiman que esta cifra sea de -2.100 millones, en comparación con el valor de la semana pasada de -4.156 millones. En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años está en 4.346%, un aumento de +0.30%.