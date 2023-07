Las criptomonedas caen al inicio de la semana: ¿qué factores presionan al mercado?

Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets en Bolsamanía cree que a la criptomoneda líder "le falta algo de impulso" tras no verse "ningún movimiento significativo" durante el fin de semana. Por su parte, Craig Erlam, analista sénior de mercados de OANDA, destaca que el bitcoin sigue cotizando "con altibajos" y se mantiene en el rango en el que se viene moviendo en las últimas semanas.

"Desde un punto de vista técnico, seguimos en zona de consolidación muy acotada por los u$s29.500 y u$s31.000", apuntó Javier Molina, analista sénior de mercados de eToro, al tiempo que subrayó el "descenso de volatilidad, la salida de inversores de corto plazo y un volumen reducido que no supera los u$s5.000 millones".

"Si los precios son capaces de superar los u$s31.000, la estructura de medio plazo cambiaría y plantearíamos un escenario muy alcista con primer objetivo en los u$s36.000 y los u$s40.000 como siguiente referencia ". "Sin embargo, no ser capaz de superar los u$s31.000 devuelve el escenario a la parte baja cuyo soporte principal pasa por los 25.000 dólares si se pierden los 29.500 primero y los 28.000 dólares como segundo soporte", agrega Molina.

A la espera de BlackRock

No obstante, la mayoría de los expertos coinciden en que el optimismo sigue siendo el sentimiento predominante en el mercado gracias a BlackRock. Según los analistas, los inversores tienen confianza en que la mayor gestora de activos del mundo conseguirá que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) dé el visto bueno a su fondo cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) de bitcoin al contado.

Lo cierto es que, si bien el bitcoin ha conseguido marcar dos máximos anuales casi consecutivos gracias a la postura de BlackRock y de su CEO, Larry Fink, no todo el mundo es igual de optimista. Erlam, por ejemplo, destaca que "no hay garantía" de que la iniciativa de BlackRock y otros actores institucionales como Fidelity "vaya a tener un resultado positivo, aunque las posibilidades aumenten por el respaldo de los implicados".

"Además, el proceso podría ser largo, lo que explicaría el estancamiento de las dos últimas semanas", apuntó este experto.

Por su parte, desde JP Morgan creen que el optimismo del mercado en torno al ETF de BlackRock es desmedido, ya que su aprobación no es diferencial para las criptomonedas en el país. "Los ETF de bitcoin al contado han existido durante algún tiempo fuera de EEUU, en Canadá y Europa, pero no han logrado atraer el interés de grandes inversores", señalan los analistas del mayor banco de EEUU, los cuales creen que la aparición de estos productos en Estados Unidos "no cambiará las reglas del juego".

Otros factores que actúan en contra

La semana pasada se publicaron en EEUU unas cifras de desempleo dispares, lo que parece haber influido en el entusiasmo previo de los principales criptoactivos, como el Bitcoin.

Si bien el mercado laboral se está suavizando con una ralentización de la contratación, el desempleo sigue en mínimos de varias décadas en la mayor economía del mundo. Aunque no se trata de una mala noticia en sí misma, sí sugiere que la Reserva Federal podría tener más ímpetu para seguir subiendo las tasas y mantenerlos durante más tiempo.

El ritmo de subas de tasas del año pasado pesó mucho en los mercados de criptoactivos y provocó una volatilidad considerable. El entorno del mercado ha sido en general mucho más estable este año hasta ahora, pero es poco probable que veamos el final de la inquietud de los inversores por un tiempo, al menos hasta que el panorama general de la inflación se normalice. Esta semana, se conocerá el dato de inflación de EEUU que dará un pantallazo de lo que ocurrirá en la próxima reunión de Política Monetaria de la Fed.