Así podés reutilizar los botones viejos y decorar tu hogar con estilo

Estos objetos de costura pueden transformarse en elementos decorativos y útiles para la casa.

Los botones pueden reciclarse y tener otro uso que no sea en las prendas.

Los botones viejos que suelen acumularse en cajones pueden convertirse en elementos decorativos originales para el hogar. Estos pequeños objetos, a menudo olvidados, pueden renovar sus espacios con un toque personal y sostenible.

Transformar botones en piezas decorativas no solo reduce residuos, sino que también estimula la creatividad. Con un poco de imaginación, estos detalles pueden convertirse en protagonistas de proyectos originales, desde manualidades simples hasta composiciones más elaboradas que aporten color y textura a los ambientes.

-botones- Cómo reciclar botones para convertirlos en una original decoración para el hogar Dos ideas prácticas para reutilizar botones en casa incluyen crear llaveros personalizados o fabricar posavasos decorativos. Ambos proyectos requieren materiales básicos y permiten dar nueva vida a botones grandes que suelen sobrar al modificar prendas de vestir.

Llaveros con botones reciclados Para confeccionar llaveros originales, se necesitan:

Dos o tres botones grandes

Un hilo de cáñamo o cordón resistente

Una argolla metálica para llavero

Una tijera El procedimiento consiste en cortar un trozo de hilo de aproximadamente 25 centímetros, pasarlo por los botones para alinearlos y asegurarlos con un nudo firme. Luego, se ata el extremo a la argolla del llavero. Para personalizar el diseño, se pueden agregar mostacillas, más botones o canutillos que complementen el estilo.

Posavasos artesanales con botones Otra opción creativa es elaborar posavasos con materiales reciclados. Los elementos necesarios son: Una base de cartón grueso o corcho

Pistola de silicona caliente

Botones de distintos colores y tamaños

Tijera y regla El proceso comienza con el trazado y corte de un círculo o cuadrado en el cartón. Luego, con la silicona, se pegan los botones desde el centro hacia los bordes hasta cubrir toda la superficie. Una vez seco, se retira la base de cartón y el posavasos queda listo para usar, combinando funcionalidad con un diseño colorido y original.

