Murió la "hija secreta" de Freddie Mercury, tenía 48 años + Seguir en









Su existencia salió a la luz por primera vez el año pasado, y ella afirmó que mantuvo una relación cercana con el cantante hasta su muerte en 1991.

La noticia sobre la supuesta hija de Freddie se conoció el año pasado.

La mujer que decía ser la “hija secreta” de la leyenda de Queen, Freddie Mercury, murió a los 48 años.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los informes sobre la posible concepción de una hija del difunto líder surgieron por primera vez en mayo pasado, con la publicación de una nueva biografía titulada "Love, Freddie". Esta explora la vida del cantante de Bohemian Rhapsody y afirma que la niña fue concebida accidentalmente durante una aventura con la esposa de un amigo cercano en 1976.

A la mujer solo se la menciona como "B" a lo largo del libro, y ella afirmó que Mercury mantuvo una estrecha relación con ella hasta su muerte en 1991. La biografía, escrita por la periodista Lesley-Ann Jones, también afirmaba que la visitaba regularmente y le daba 17 volúmenes de diarios personales detallados.

Hoy (jueves 15 de enero) se ha confirmado el fallecimiento de “B”, a los 48 años. La noticia fue compartida por su esposo, Thomas, quien compartió una declaración al portal Daily Mail. En ella, afirmó que falleció "en paz tras una larga batalla contra el cordoma, un cáncer espinal poco común" y que dejó "dos hijos de nueve y siete años".

Thomas también dijo que “B” estaba “ahora con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos”, y sus cenizas fueron esparcidas en los Alpes.

Jones también compartió una declaración después de la noticia de la muerte de "B", y dijo: "Estoy devastado por la pérdida de esta mujer que se convirtió en mi amiga íntima, que acudió a mí con un objetivo desinteresado: dejar de lado a todos aquellos que han tenido rienda suelta a la historia de Freddie durante 32 años, desafiar sus mentiras y su reescritura de su vida, y entregar la verdad". Las dudas sobre los dichos de la supuesta hija de Freddie Mercury El escepticismo sobre las afirmaciones provino de la exnovia y amiga íntima de Mercury, Mary Austin, quien dijo que el cantante "tenía una franqueza gloriosa y no puedo imaginar que él hubiera querido o podido mantener en secreto un evento tan alegre, ni de mí ni de otras personas más cercanas a él". Su compañero de banda en Queen, Brian May, también dijo que quería permanecer "neutral" sobre el tema, aunque su esposa Anita Dobson describió las afirmaciones de B como "noticias falsas". Los comentarios impulsaron a "B" a hablar por primera vez en agosto del año pasado. Declaró al Daily Mail que estaba "devastada" por los comentarios de Austin y reiteró que tenía una relación "muy cercana y cariñosa" con su padre, quien, según ella, la trataba "como un tesoro".