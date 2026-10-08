Los bonos en dólares caen por segunda rueda consecutiva y el riesgo país se mantiene cerca de los 580 puntos + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos retroceden hasta 0,4% y pierden el impulso que había generado la reacción positiva de los mercados brasileños. El indicador de J.P. Morgan se mantiene en torno a los 580 puntos básicos.

Los bonos en dólares de tramo largo vuelven a caer.

Los bonos soberanos en dólares vuelven a operar en baja este jueves 8 de octubre, por segunda jornada consecutiva, luego de que el impulso generado por el resultado electoral en Brasil comenzara a perder fuerza. En este contexto, el riesgo país se mantiene en torno a los 580 puntos básicos, según el indicador elaborado por J.P. Morgan.

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La deuda argentina había encontrado cierto alivio en el clima favorable para los activos emergentes tras el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. Ese escenario contribuyó a que el riesgo país retrocediera durante dos ruedas consecutivas.

Sin embargo, los bonos vuelven a terreno negativo y retoman la tendencia bajista que arrastran desde agosto. En las primeras operaciones de este jueves, los títulos del tramo largo lideran las pérdidas, con caídas de hasta 0,4% en el Global 2041 y el Global 2038, mientras que el resto de los bonos soberanos opera con una dinámica similar.

La retracción en los precios de los activos también se atan al complejo escenario global con una prolongada tensión bélica en Medio Oriente que presiona sobre el petróleo, y esto influye en un incremento de la inflación mundial. "Irán intensificó los ataques contra buques en el estrecho de Ormuz justo cuando el flujo por la vía marítima se acercaba a los niveles previos a la guerra -en torno al 80%-. En lo que va de octubre ya se registraron al menos nueve ataques, la mitad de los registrados en todo septiembre", comentó Quantum Finanzas.

El economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, dijo que "el mercado internacional sigue dando que hablar, con una presión sobre tasas que no se disipa".

"Los factores exógenos serán un punto a monitorear de cerca por los inversores, que además deberán tener en cuenta la macro local y la relación con el humor social, ya pensando en el ciclo electoral de 2027", concluyó Franco.