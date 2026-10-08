Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 8 de septiembre

El dólar mayorista cotiza este jueves 8 de septiembre a $1.517 para la venta, tras un "viento de cola" favorable para los mercados por las elecciones en Brasil. Mientras tanto, los paralelos cerraron mixtos.
El Gobierno firmó un acuerdo con EEUU y otros 13 países contra la "producción excesiva" y con la mira en China
Los firmantes, encabezados por EEUU, sostienen que la sobrecapacidad industrial distorsiona precios, desalienta inversiones y afecta el empleo. Sin aludir a China, el documento atribuye esta fenómeno a políticas que "fuerzan el aparato productivo más allá de la demanda global".