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8 de octubre 2026 - 10:02

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 8 de septiembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza este jueves 8 de septiembre a $1.517 para la venta, tras un "viento de cola" favorable para los mercados por las elecciones en Brasil. Mientras tanto, los paralelos cerraron mixtos.

El riesgo país subió a 586 puntos básicos, tras las dos ruedas a la baja que había tenido por el efecto Brasil. Los ADRs perdieron hasta 4,6% en Wall Street y los bonos bajaron.

Este jueves, se publicará el Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, que podría dar un indicio de la inflación a nivel nacional que se conocerá la próxima semana. Por otro lado, el INDEC publicará el IPI minero de agosto y el Indicador de Servicios Públicos de Julio.

El Gobierno firmó un acuerdo con EEUU y otros 13 países contra la "producción excesiva" y con la mira en China

Los firmantes, encabezados por EEUU, sostienen que la sobrecapacidad industrial distorsiona precios, desalienta inversiones y afecta el empleo. Sin aludir a China, el documento atribuye esta fenómeno a políticas que "fuerzan el aparato productivo más allá de la demanda global".

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Bitcoin pierde soporte tras el rebote del petróleo y el mercado mira hacia los u$s80.000

Se liquidaron u$s550 millones en posiciones apalancadas en 24 horas, principalmente largas. Los ETF de Ethereum acumulan seis días consecutivos de salidas por u$s407,8 millones, su racha más larga desde junio.

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El repunte del petróleo hace tambalear a los mercados y los futuros Wall Street adelantan un fuerte retroceso

Un aumento en los precios del petróleo provocó una nueva ola de ventas de bonos y acciones, ya que ni siquiera las ganancias récord de Samsung, lograron impulsar la demanda de activos de mayor riesgo.

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El dólar oficial cayó a mínimos de dos semanas y la city anticipa a cuánto llegará a fin de año

El mayorista cerró en $1.517 y amplió al 27% su distancia respecto del techo de la banda cambiaria. Mientras el BCRA continúa comprando reservas, el mercado recortó a $1.614 su proyección para diciembre, aunque prevé una aceleración del tipo de cambio en 2027.

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RIGI: Marina Dal Poggetto estimó un gasto tributario de u$s8.500 millones y abrió el debate, ¿pierde recursos el Estado?

Las posturas de los economistas difieren en función de la siguiente premisa: ¿cuántas de las inversiones del RIGI se habrían realizado sin la necesidad de esta iniciativa del Gobierno?.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 8 de octubre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.543,08 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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