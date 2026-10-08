Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 8 de septiembre

El dólar mayorista cotiza este jueves 8 de septiembre a $1.517 para la venta, tras un "viento de cola" favorable para los mercados por las elecciones en Brasil. Mientras tanto, los paralelos cerraron mixtos.

El riesgo país subió a 586 puntos básicos, tras las dos ruedas a la baja que había tenido por el efecto Brasil. Los ADRs perdieron hasta 4,6% en Wall Street y los bonos bajaron.

Este jueves, se publicará el Índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, que podría dar un indicio de la inflación a nivel nacional que se conocerá la próxima semana. Por otro lado, el INDEC publicará el IPI minero de agosto y el Indicador de Servicios Públicos de Julio.