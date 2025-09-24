Morgan Stanley calificó de "fuerte señal" la ayuda de EEUU a la Argentina, pero 2027 sigue siendo un factor de riesgo







El banco de inversión consideró que un eventual préstamo del Tesoro norteamericano por hasta u$s10.000 millones aliviaría las necesidades de divisas y estabilizaría reservas, mejorando la percepción de riesgo en el corto plazo.

El banco considera más viable un préstamo a largo plazo que la compra directa de activos argentinos.

El reciente anuncio de apoyo de Estados Unidos a la Argentina provocó un giro inmediato en la percepción de riesgo sobre la economía local, según un informe de Morgan Stanley. La posibilidad de que el Tesoro estadounidense otorgue un préstamo —que el banco estima podría alcanzar los u$s10.000 millones— redujo sensiblemente los temores de falta de liquidez y de incumplimiento de pagos en moneda extranjera para 2026, en un contexto de alta volatilidad y necesidades crecientes de financiamiento.

Para la entidad, este respaldo constituye “una señal clara de confianza internacional hacia el país”. En su análisis, sostiene que una línea de crédito vinculada a futuras inversiones estadounidenses es más factible que otras alternativas como la compra de pesos argentinos o la apertura de líneas swap. “Un anuncio creíble de este tipo debería mejorar la liquidez de cara a 2026, el primer motor clave para los mercados”, evaluó.

Reacción inmediata en los mercados Los precios de los bonos soberanos y los seguros contra default (CDS) mostraron una mejora tras conocerse la noticia. No obstante, Morgan Stanley advierte que aún existe margen de ajuste en los tramos de vencimiento a uno y dos años si el apoyo estadounidense se concreta. Mientras los CDS a seis meses y un año ya reflejan menor prima de riesgo, la curva a dos y tres años se volvió más empinada, reflejando la incertidumbre en torno a la política económica que surja tras las elecciones presidenciales de 2027.

De acuerdo con el informe, el gobierno argentino enfrenta vencimientos en moneda extranjera por unos u$s12.000 millones en 2026, mientras que las reservas internacionales del Tesoro apenas alcanzan los u$s640 millones en el BCRA. En ese marco, un préstamo externo por u$s10.000 millones “ayudaría de manera significativa a cubrir los pagos de 2026 y a estabilizar las reservas en un escenario sin acceso a los mercados”, aunque no resolvería las necesidades de financiamiento de los años siguientes.

Morgan Stanley remarca además que, a partir de 2026, el flujo neto de fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI) será negativo: los desembolsos caerán de u$s14.000 millones en 2025 a solo u$s1.900 millones en 2026, mientras que ese año habrá pagos netos al organismo por u$s2.600 millones. En contraste, los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID mantendrían un flujo positivo, con desembolsos brutos cercanos a u$s5.000 millones anuales desde 2026 en adelante.

TRUMP MILEI 3 La foto de Javier Milei y Donald Trump en Washington Presidencia Composición de la deuda y riesgos políticos El informe resalta que la mayor parte de la deuda argentina en moneda dura está bajo ley extranjera, surgida de la reestructuración de 2020, con cerca del 68% en manos de inversores internacionales. Pese al aumento reciente de la tenencia local, la exposición a acreedores externos sigue siendo elevada. La curva de riesgo se empinó especialmente entre los vencimientos de 2026 y 2027, ya que las garantías del Gobierno se concentran en el primer año, mientras que la continuidad fiscal y de reformas tras las elecciones de 2027 permanece incierta. Para Morgan Stanley, la probabilidad de default en 2026 se redujo “de manera significativa”, pero el riesgo para los años siguientes continúa elevado. Sobre las modalidades de un eventual respaldo estadounidense, el banco considera más viable un préstamo a largo plazo que la compra directa de activos argentinos. Entre las alternativas mencionadas, figuran la creación de un vehículo de inversión vinculado a un eventual fondo soberano latinoamericano o la emisión de un nuevo bono diseñado a medida. En cambio, la compra o garantía de los bonos existentes se presenta como más compleja, dado que sus pagos están distribuidos en varias amortizaciones y no en un único vencimiento concentrado en 2026.