Morgan Stanley cree que una empresa tech saltará 70% y rondará el billón de dólares de valor

Morgan Stanley indicó que las acciones de ASML, corporación muy vinculada a TSMC, podrían saltar en la bolsa europea.

Morgan Stanley presentó una perspectiva extraordinariamente alcista para las acciones de ASML Holding , uno de los fabricantes de equipos de semiconductores más relevantes del mundo, impulsado principalmente por el fuerte aumento del gasto en tecnologías de inteligencia artificial y el robusto crecimiento de los mercados tecnológicos.

Según la firma de inversión, en el mejor de los escenarios, el precio de las acciones podría experimentar un “rally del 70%” frente a niveles actuales .

Los analistas de la entidad, entre ellos Lee Simpson , explican en una nota reciente que un mayor gasto de capital proyectado para 2027 en fundiciones y memoria, junto con una demanda china mejor de lo esperado, refuerza su confianza en la firma.

Este optimismo se apoya especialmente en la relación con Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) , el mayor cliente de ASML, que demostró que el auge del gasto en IA no muestra signos de desacelerarse, lo que incrementa el apetito por las soluciones avanzadas de semiconductores que fabrica ASML.

Actualmente, las acciones de ASML tuvieron un fuerte inicio de año. En concreto, avanzaron un 25% en estas primeras dos semanas. A pesar de ese avance, los estrategas de Morgan Stanley creen que aún hay espacio para subidas mayores.

Su caso base proyecta que el precio objetivo de la acción llegue a 1.400 euros, lo que ya representa uno de los valores más altos entre los principales corredores de Wall Street, mientras que en el escenario más optimista, o bull case, la acción podría tocar hasta 2.000 euros.

De esta manera, la empresa, que ahora vale u$s500.000 millones, rondaría el billón de dólares y se posicionaría como una de las corporaciones más grandes del mundo.

Optimismo creciente

La valoración de ASML se vio reforzada además por su crecimiento en beneficios: los analistas esperan que las ganancias alcancen alrededor de 46 euros por acción en 2027, casi el doble de los niveles estimados para 2025.

El sólido desempeño de sus productos especializados para la fabricación de chips, junto con una demanda persistente por parte de fundiciones y fabricantes de memoria, constituyen los pilares de la proyección positiva.

Otro factor que alimenta el interés es el contexto internacional. Recientemente, Estados Unidos y Taiwán alcanzaron un acuerdo comercial que permitiría a las empresas taiwanesas incrementar su financiamiento para operaciones americanas en hasta u$s500.000 millones, lo que podría traducirse en un mayor flujo de pedidos para ASML.